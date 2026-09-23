Для тушения пожара в Голубой Бухте планируют привлечь вертолет
Пожар в лесном массиве в районе микрорайона Голубая Бухта тушат 70 человек и 15 единиц техники. Работу пожарных осложняет сильный ветер. На утро подана заявка на привлечение вертолета для тушения, сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов в своем Telegram-канале.
Фото: t.me / sbmaslova
На месте работают пожарные и другие необходимые службы. К ликвидации небольших очагов подключились волонтеры: они используют ранцевые огнетушители и помогают с подвозом воды. По данным оперативных служб, техники, личного состава, водовозок и запаса воды для тушения достаточно.
Основная задача спасателей — взять огонь в кольцо и не допустить его распространения из-за сильного ветра. Тушение пожара продолжается.
Ранее сообщалось, что возгорание в лесном массиве произошло после падения обломков беспилотного летательного аппарата. На первоначальном этапе к тушению привлекли шесть единиц техники и 30 человек личного состава.
Инфраструктурные объекты в результате пожара не повреждены, пострадавших нет.