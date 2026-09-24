В Армавире на берегу Кубани нашли 76-мм снаряд времен ВОВ

Машинист экскаватора обнаружил артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны во время земляных работ по укреплению дамбы на реке Кубань в Армавире. Опасный предмет обезвредили специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН «Пластун» Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю Фото: ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

Взрывотехники установили, что обнаруженный боеприпас — 76-мм артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Специалисты вывезли его в безопасное место и уничтожили накладным зарядом.

В региональном управлении Росгвардии напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов нельзя прикасаться к ним. Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о находке по номеру 112.

В сентябре сотрудники ОМОН «Пластун» также обезвредили гранату времен Великой Отечественной войны, которую рабочие обнаружили во время земляных работ на территории гаражно-строительного кооператива на улице Автолюбителей в Краснодаре. При снятии верхнего слоя грунта и гравия они нашли сильно корродированную ручную осколочную гранату Ф-1.

Мария Удовик