Днем над Краснодарским краем сбили БПЛА

В течение дня дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 35 украинских беспилотников самолетного типа над территориями нескольких регионов России и акваторией Черного моря. В том числе беспилотники были сбиты над Краснодарским краем, сообщили в оперштабе Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

Беспилотники перехватывали в период с 08:00 до 20:00 мск. Помимо Краснодарского края, БПЛА были уничтожены над Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областями, Республикой Башкортостан, Крымом и акваторией Черного моря.

В Краснодарском крае действует запрет на съемку и распространение информации об атаках беспилотников. Ограничения также распространяются на публикацию сведений о работе систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, в регионе запрещено распространять данные о расположении военных, потенциально опасных и стратегически важных объектов. За нарушение установленных ограничений предусмотрены административные штрафы, максимальный размер которых составляет 300 тыс. руб.

Мария Удовик