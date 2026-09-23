WSJ: в США начали расследование в отношении душеприказчиков Джеффри Эпштейна

Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении Даррена Индайка и Ричарда Кана. Долгие годы они работали на финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за сутенерство и секс-торговлю, а после его смерти стали его душеприказчиками. Об этом написала The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. При этом газете неизвестно, какие именно обвинения выдвинуты против Индайка и Кана. В Министерстве юстиции США в ответ на запрос WSJ отказались подтвердить, что расследование вообще ведется.

Даррен Индайк долгие годы работал юристом Эпштейна, а Ричард Кан — его бухгалтером. Они неоднократно заявляли, что ничего не знали о преступлениях Эпштейна и никак не были к ним причастны.

Источники WSJ говорят, что в последние несколько месяцев прокуратура Нью-Йорка запрашивает связанные с Индайком и Каном документы, в том числе финансовую отчетность и электронную почту, а также назначает встречи с потенциальными свидетелями. Уже опрошенные свидетели сообщили, что их расспрашивали о потенциальной роли Индайка и Кана в компаниях, созданных для сокрытия преступлений Эпштейна, и в сомнительных транзакциях, в том числе выплатах женщинам, вовлеченным в секс-торговлю.

В начале текущего года Минюст США опубликовал так называемые файлы Эпштейна. За этим последовали многочисленные скандалы, отставки и расследования.

Яна Рождественская