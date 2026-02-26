Фигурировавший в файлах Эпштейна президент ВЭФ в Давосе подал в отставку

Президент и гендиректор Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе Бёрге Бренде, фигурировавший в обнародованных файлах финансиста Джеффри Эпштейна, подал в отставку. Об этом сообщает агентство Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бёрге Бренде

Фото: Yves Herman / Reuters Бёрге Бренде

«Я принял решение уйти с поста президента и генерального директора Всемирного экономического форума»,— сказал господин Бренде. Он отметил, что его работа на ВЭФ «была чрезвычайно плодотворной». В своей прощальной речи Бёрге Бренде не упомянул о своей связи с Эпштейном. Место президента и гендиректора ВЭФ займет Алоис Цвингги.

Минюст США обнародовал информацию о том, что господин Бренде, занимавший должность президента ВЭФ с 2017 года, несколько раз ужинал с финансистом в деловой обстановке, а также общался с ним по электронной почте. После этого руководство ВЭФ начало независимое расследование его отношений с Эпштейном.

Джеффри Эпштейн был обвинен в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Он умер в тюрьме в 2019 году. По версии следствия, Эпштейн совершил самоубийство. 30 января Минюст США обнародовал еще 3 млн файлов по делу финансиста. По данным американского ведомства, с учетом прошлых публикаций в общей сложности уже было опубликовано 3,5 млн документов по этому делу.