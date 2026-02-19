Дело Эпштейна добралось до британской короны
Бывший принц Эндрю задержан по подозрению в злоупотреблении служебным положением
Бывший британский принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор был задержан в четверг, 19 февраля, по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Эта мера стала результатом публикации «файлов Эпштейна», указывающих на передачу экс-принцем конфиденциальной информации скандальному финансисту и секс-преступнику во время пребывания бывшей монаршей особы на посту спецпредставителя по торговле и инвестициям в 2011 году. Обвинение Эндрю пока не предъявлено, однако соответствующая статья британского законодательства предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения.
Информация об аресте Эндрю Маунтбеттена-Виндзора появилась в британских СМИ в четверг и сопровождалась фотографиями задержания. Бывшего принца забрали из поместья Сандрингем, где он временно проживает, рано утром в его день рождения. Позднее полиция выступила с официальным заявлением, в котором, однако, не стала называть имя задержанного. «В рамках расследования мы сегодня задержали мужчину в возрасте около 60 лет из Норфолка по подозрению в должностном преступлении и провели обыски по адресам в Беркшире и Норфолке»,— приводит BBC текст заявления.
По данным The Guardian, задержание Эндрю связано с его работой на посту спецпредставителя по торговле и инвестициям в 2010–2011 годах. Опубликованная в конце февраля новая партия «файлов Эпштейна» показала, что бывший принц мог передавать скандальному финансисту конфиденциальную информацию. Так, в 2010 году Эндрю совершил рабочие поездки в Китай, Вьетнам и Сингапур.
Детали переговоров принца с иностранными чиновниками моментально становились известны Эпштейну.
Эндрю лично пересылал ему по электронной почте отчеты, подготовленные его помощником. Кроме того, в каждой из поездок его сопровождали бизнес-партнеры экс-финансиста. Отдельный эпизод касается закрытых данных о британском банковском секторе и зарубежных инвестициях в экономику страны. В частности, Эндрю поделился с Эпштейном информацией о планах реструктуризации банка Royal Bank of Scotland. Более того, он даже попросил Казначейство подготовить записку о финансовом кризисе в Исландии, однако содержащиеся в ней данные изначально предназначались не принцу, а его заокеанскому другу.
Обвинения против Трампа, «русские девушки» Гейтса и «дикие вечеринки»: главное в «файлах» Эпштейна
Эндрю стал уже вторым видным британским деятелем, которого подозревают в передаче Эпштейну конфиденциальной информации. В начале месяца стало известно о том, что бывший посол в США лейборист Питер Мандельсон пересылал экс-финансисту секретные документы об инвестиционных планах Великобритании (см. “Ъ” от 5 февраля). Обнародованные письма датируются 2009 годом, когда Мандельсон был министром по делам бизнеса. В 2010 году он ушел с этого поста, и Эндрю, по сути, принял у него эстафету негласного информатора Эпштейна.
При этом если в отношении Мандельсона речь идет прежде всего о злоупотреблении служебным положением, то к Эндрю в 2021 году был подан гражданский иск в США. В нем 41-летняя правозащитница Вирджиния Джуффре обвинила принца в сексуальном насилии (впервые ее обвинения прозвучали в 2019 году). По ее словам, она «была передана» принцу Эндрю Эпштейном в возрасте 17 лет. Дело было урегулировано в 2022 году, незадолго до того как мужчина должен был давать показания. По данным СМИ, королева Елизавета II выплатила в Благотворительный фонд Джуффре не менее $12 млн из собственных средств, чтобы предотвратить публичное разбирательство. Сам Эндрю неоднократно отрицал свою вину.
Эхо этого скандала закрепило за ним репутацию педофила, после чего принца начали постепенно лишать королевских привилегий и титулов. Этот процесс заметно ускорился после восшествия на престол короля Карла III.
Старший брат принца начал последовательно исключать его из публичной жизни королевской семьи и лишать финансирования. Самые жесткие меры были приняты в октябре 2025 года, когда Карл лишил своего брата титула принца и официально расторг договор аренды его поместья Роял-Лодж. Переезд Эндрю в более скромное жилье состоялся в начале февраля, сразу после публикации последней партии «файлов Эпштейна».
После задержания Букингемский дворец распространил заявление короля: «С глубочайшей обеспокоенностью я узнал новости об Эндрю Маунтбеттене-Виндзоре… Далее предстоит полный и справедливый процесс расследования соответствующими органами. Позвольте мне четко заявить: закон должен восторжествовать». При этом монарх подчеркнул, что не будет давать дополнительные комментарии до завершения расследования.
Фактически таким образом Карл III дистанцировался от родственника и подтвердил курс на институциональное отделение брата от короны. Само задержание особы королевских кровей — экстраординарное событие для Великобритании. До этого единственным случаем нарушения закона членами монаршей семьи была ситуация 2022 года, когда собака принцессы Анны покусала детей на прогулке. Принцесса признала свою вину и выплатила штраф. К подобным правонарушениям можно отнести и серьезное ДТП 2019 года, в которое попал принц Филипп, муж королевы Елизаветы II. Тогда он добровольно сдал свои водительские права.
Сейчас же, если обвинения в адрес бывшего принца Эндрю будут доказаны, ему может грозить вплоть до пожизненного заключения за злоупотребление служебным положением. К этому могут добавиться обвинения в коррупции и препятствовании правосудию в рамках судебного разбирательства с Вирджинией Джуффре. В их основу может лечь появившаяся в начале февраля информация о том, что принц Эндрю попытался скрыть улики после публичного заявления Джуффре о насилии над ней в 2019 году. Бывший принц мог также оказывать давление на свидетелей обвинения. Помимо этого, полиция изучает информацию о том, что Эпштейн переправил в Великобританию еще одну девушку для сексуальных утех бывшего принца.