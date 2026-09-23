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Флот проводит учения в акватории Севастополя

В Севастополе флот проводит учения сил и средств с применением различных видов оружия и техники. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Маневры охватывают районы Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, парка Победы, бухты Абрамова, мыса Херсонес, Балаклавы, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл и Качи.

Завершение учений ожидается ориентировочно до 21:00. Обстановка в городе остается спокойной.

Константин Соловьев

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