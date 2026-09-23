«Краснодар» обыграл «Рубин» со счетом 4:2 в матче МФЛ

«Краснодар» в гостях обыграл казанский «Рубин» со счетом 4:2 в перенесенном матче 21-го тура Молодежной футбольной лиги (МФЛ). Встреча прошла 23 сентября в Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Счет на восьмой минуте открыл игрок «Краснодара» Андрей Полевой. «Рубин» ответил двумя голами Владимира Линючева — на 10-й и 28-й минутах. Первый мяч футболист забил с пенальти.

Во втором тайме «Краснодар» забил трижды. На 49-й минуте отличился Роман Сумачев, спустя четыре минуты Ефим Буркин увеличил преимущество команды. Итоговый счет на 85-й минуте установил Ярослав Крючков.

С 67-й минуты «Рубин» играл в меньшинстве после удаления Даниила Еременко.

Матч изначально должен был состояться 28 августа, однако его перенесли.

После победы «Краснодар» набрал 53 очка и занимает второе место в турнирной таблице МФЛ. «Рубин» с 15 очками располагается на 15-й позиции.

Мария Удовик