Конкурсный управляющий взыскивает с директора кубанского монтажника 49 млн рублей

Конкурсный управляющий Алексей Рогожин подал в суд заявление о привлечении директора обанкротившегося краснодарского ООО «Лотос-Спецмонтаж» Олега Качура к субсидиарной ответственности на сумму 49,31 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Арбитражный суд Краснодарского края 12 февраля 2026 года признал компанию несостоятельной по упрощенной процедуре отсутствующего должника и открыл конкурсное производство. Общая сумма долга перед налоговым органом составила 5,7 млн рублей, включая основной долг в размере 5,17 млн руб., а также пени и штрафы.

В ходе разбирательства установлено, что организация фактически прекратила работу. По состоянию на апрель 2025 года за ней числились пять грузовых автомобилей различных марок, в том числе Sitrak C7H и Dongfeng, однако к июлю 2025 года транспортные средства были отчуждены, а средства от их продажи на счета компании не поступили. Иного имущества для погашения долгов и судебных расходов не обнаружено.

Конкурсным управляющим был утвержден Алексей Рогожин, член Ассоциации КМ СРО АУ «Единство».

Суд также снял арест с имущества компании, прекратил начисление штрафов и процентов по ранее возникшим обязательствам и взыскал с нее государственную пошлину в доход федерального бюджета в размере 100 тыс. руб.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Лотос-Спецмонтаж» зарегистрировано в 2022 году в с. п. Таманское Краснодарского края. Основной вид деятельности — монтаж промышленных машин и оборудования. Учредителем общества является Олег Качур. Уставный капитал компании составляет 1 млн руб. Выручка предприятия за 2025 год — 9,49 млн руб., убыток — 50,82 млн руб.

Во исполнение требований Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 22 сентября 2026 года управляющий направил в суд заявление о солидарном взыскании средств. Размер ответственности определен как совокупный объём требований кредиторов, включенных в реестр, заявленных после его закрытия, а также текущих платежей, не погашенных из-за нехватки имущества должника.

Тат Гаспарян