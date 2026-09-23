ФНС требует 30,1 млн рублей с экс-директора краснодарского топливного трейдера

Управление Федеральной налоговой службы по Московской области подало иск о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя ООО Фирма «АМД Фианит» Дениса Юматова. Сумма претензий составляет 30,13 млн рублей.

Исковое заявление поступило в Арбитражный суд Краснодарского края 21 августа 2026 года. Ответственность контролирующего лица ФНС России пытается взыскать в солидарном порядке.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО Фирма «АМД Фианит» зарегистрировано в 1998 году в Краснодаре. Основной вид деятельности — торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. Учредителем общества является Денис Юматов. Уставный капитал компании составляет 10,4 тыс. руб. Выручка предприятия за 2025 год — 22,36 млн руб., прибыль — 795 тыс. руб.

Определением суда от 28 августа 2026 года заявление принято к производству. Согласно позиции налогового органа, кредиторы должника получили право присоединиться к требованию до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу. Для этого им необходимо направить в письменной форме соответствующее сообщение с приложением документов, подтверждающих наличие у них такого права.

Согласно материалам дела, если по результатам рассмотрения дела об оспаривании решения уполномоченного органа судом установлено нарушение прав или создание препятствий для их осуществления, суд принимает решение об обязанности устранить данные нарушения. В контексте банкротных споров это разъяснение традиционно применяется судами при оценке законности действий налоговых органов и обоснованности требований о взыскании задолженности с контролирующих лиц.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 12 ноября 2026 года. Согласно определению суда, истец обязан направить все приложения к иску в распечатанном виде с первичными документами, подтверждающими сумму взыскания. Ответчик должен представить мотивированный отзыв с возражениями по каждому доводу и ссылками на нормы права, а при оспаривании суммы — детализированный контррасчет. Третье лицо также обязано предоставить отзыв на иск.

Тат Гаспарян