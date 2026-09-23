На Кубани могут открыть шесть библиотек и пять детских центров в 2027 году

В Краснодарском крае в 2027 году планируют открыть шесть модельных библиотек и пять детских культурно-просветительских центров. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как следует из сообщения, в библиотеках обновят книжные фонды, мебель и оборудование, создадут условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также откроют доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки. Кроме того, сотрудники учреждений пройдут обучение.

Два объекта расположатся в Краснодаре — детская библиотека им. В.Б. Бакалдина и библиотека им. Н.К. Крупской. Еще четыре модельные библиотеки откроют в Новороссийске, Новокубанске, Белореченске и в станице Кущевской.

Пять детских культурно-просветительских центров планируют открыть на базе центральных детских библиотек в городе Гулькевичи, в Адлерском районе Сочи, на базе детской библиотеки и историко-краеведческого музея Славянска-на-Кубани, а также в библиотеке Туапсе.

Константин Соловьев