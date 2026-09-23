Сбер оценил ход строительства флагманских проектов ГК ТОЧНО в Краснодаре

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников посетил флагманские проекты ГК ТОЧНО в Краснодаре — «Патрики» и «Первое место».

Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

Оба жилых комплекса реализуются с использованием проектного финансирования Сбера.

Встреча стала продолжением многолетнего партнерства Сбера и ГК ТОЧНО. Компании сотрудничают с 2018 года: за это время реализовано 6 проектов, еще 8 — в активной стадии строительства. География охватывает Краснодар и крупные города юга России: Сочи, Ялту, Ростов-на-Дону, Анапу, Новороссийск.

В Краснодаре результат совместной работы сегодня можно увидеть в ЖК «Патрики» и «Первое место»: одновременно с жилыми корпусами здесь формируются объекты социальной инфраструктуры и общественные пространства.

«ГК ТОЧНО на протяжении многих лет остается для Сбера надежным и значимым партнером в девелопменте. Команда компании последовательно реализует проекты федерального значения, сочетая высокие стандарты строительства и принципы комплексного развития территорий. "Патрики" и "Первое место" — яркие примеры такого подхода: здесь масштаб жилого строительства дополняется социальной инфраструктурой, общественными пространствами и объектами, которые формируют новую городскую среду. Ценим возможность быть финансовым партнером одного из крупнейших девелоперов страны и вместе участвовать в создании значимых для Краснодара проектов»,— отметил Анатолий Песенников, председатель Юго-Западного банка Сбербанка.

В ЖК «Патрики» оценили строящиеся жилые корпуса и готовые пространства. Район призван стать новым неисторическим центром города — он объединяет современную архитектуру, столичный стиль жизни и социальную инфраструктуру. Сегодня сданы уже два дома, активно продолжается выдача ключей жителям. В рамках визита посетили первую в Россию Аллею славы бокса ЮФО, которую ТОЧНО построили и передали городу в 2024 году. Обсудили дальнейшее развитие общественных пространств и коммерческого наполнения «Патриков».

Второй знаковый проект ТОЧНО, который посетили в рамках рабочего визита,— «Первое место».

Один из крупнейших комплексов в России станет частью агломерации «Новый Краснодар», драйвером развития агломерации «Новый Краснодар». Особое внимание уделили «витрине проекта» — новому стратегическому инструменту, который ТОЧНО запустили год назад для перехода к максимально прозрачной модели реализации ЖК. Пока основная очередь проекта строится, команда девелопера в сжатые сроки полностью завершает первые дома. Так жители могут увидеть будущий облик комплекса еще до завершения строительства — с готовыми фасадами, благоустроенными дворами, архитектурной подсветкой и общественными пространствами. А также оценить квартиры сразу в нескольких вариантах отделки — от черновой до чистовой.

Готовность витрины в ЖК «Первое место» составляет 95%. Топ-менеджер Сбера оценил первый готовый квартал, демонстрационный этаж и шоурум.

По итогам визита партнеры рассмотрели дальнейшие этапы реализации проектов, текущие графики строительства и выполнение обязательств перед клиентами.

«Один из наших ключевых приоритетов — ответственность перед клиентом. Даже в условиях серьезных изменений продолжаем выполнять взятые на себя обязательства, сохранять темп реализации проектов и создавать качественный продукт. Особенно важно, что рядом с нами на этом пути — Сбер, один из крупнейших финансовых институтов страны и наш многолетний партнер. Такое сотрудничество дает возможность смотреть на реализацию проектов стратегически, уверенно двигаться вперед и последовательно воплощать масштабные планы»,— рассказал Николай Амосов, владелец ГК ТОЧНО.

Также Сбер и ТОЧНО вывели сотрудничество за пределы жилого строительства — объединили финансовую и технологическую экспертизу. Одним из направлений совместной работы стало внедрение речевой аналитики на базе искусственного интеллекта — анализа входящих звонков при помощи распознавания речи SaluteSpeech и обработки естественно го языка (NaturalLanguageProcessing). Решения снизили нагрузку на службу контроля качества и ускорили процесс оценки звонков по принятым в компании стандартам. По результатам этой работы ГК ТОЧНО вошла в топ-20 самых инновационных девелоперов России Фонда «Сколково».

ЖК «Патрики». Застройщик — ООО СЗ «Капиталъ». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. erid: F7NfYUJCUneVeSqwBDpm



ЖК «Первое место». Застройщик — ООО СЗ «Живые Кварталы». Бренд ТОЧНО. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. erid: F7NfYUJCUneVeSqwBDpk





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