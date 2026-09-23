Польша заявила о нарушении воздушного пространства российским Ми-8
Российский военный вертолет Ми-8 кратковременно нарушил воздушное пространство Польши, сообщило Оперативное командование армии страны. Ведомство утверждает, что вертолет вылетел из Калининградской области и около 42 секунд находился неподалеку от польского города Бранево.
Воздушное судно продвинулось на 300 м вглубь польской территории. «Характер инцидента указывает на то, что Россия вновь тестирует готовность нашей противовоздушной обороны»,— указано в сообщении военных в X.
Когда радиолокационные системы вооруженных сил зафиксировали движение вертолета, в воздух были подняты истребители. Наземные войска привели в состояние готовности.
В августе и сентябре польские военные не менее трех раз поднимали в воздух истребители из-за российской военной авиации. Это объясняли движением российского самолета Ил-20 в районе Балтийского моря и «деятельностью российской авиации дальнего действия, наносящей удары по Украине».
Премьер-министр страны Дональд Туск считает, что Россия в ближайшее время может организовать «гибридные атаки» против стран, поддерживающих Украину. Похожие заявления прозвучали и в руководстве других стран ЕС после того, как немецкие правоохранительные органы обнаружили в аэропорту Лейпцига беспилотник рядом с грузовым самолетом украинского авиаперевозчика. ФРГ обвинила Москву в причастности к его запуску на основании разведданных и типа сборки устройства.
Краткое нарушение воздушного пространства запускает не только перехват цели, но и многоуровневую проверку готовности: в воздух поднимаются дежурные истребители, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки переводятся в повышенную готовность. В июне 2025 года Польша и страны-союзники применяли такой порядок из-за активности российской авиации над Украиной.
Польша неоднократно приводила свои воздушные силы в готовность из-за активности российской авиации. Например, 29 декабря 2023 года польские военные поднимали истребители после того, как российская ракета нарушила воздушное пространство страны. В январе Польша также дважды поднимала истребители из-за активности дальней авиации России.