Польша заявила о нарушении воздушного пространства российским Ми-8

Российский военный вертолет Ми-8 кратковременно нарушил воздушное пространство Польши, сообщило Оперативное командование армии страны. Ведомство утверждает, что вертолет вылетел из Калининградской области и около 42 секунд находился неподалеку от польского города Бранево.

Воздушное судно продвинулось на 300 м вглубь польской территории. «Характер инцидента указывает на то, что Россия вновь тестирует готовность нашей противовоздушной обороны»,— указано в сообщении военных в X.

Когда радиолокационные системы вооруженных сил зафиксировали движение вертолета, в воздух были подняты истребители. Наземные войска привели в состояние готовности.

В августе и сентябре польские военные не менее трех раз поднимали в воздух истребители из-за российской военной авиации. Это объясняли движением российского самолета Ил-20 в районе Балтийского моря и «деятельностью российской авиации дальнего действия, наносящей удары по Украине».

Премьер-министр страны Дональд Туск считает, что Россия в ближайшее время может организовать «гибридные атаки» против стран, поддерживающих Украину. Похожие заявления прозвучали и в руководстве других стран ЕС после того, как немецкие правоохранительные органы обнаружили в аэропорту Лейпцига беспилотник рядом с грузовым самолетом украинского авиаперевозчика. ФРГ обвинила Москву в причастности к его запуску на основании разведданных и типа сборки устройства.