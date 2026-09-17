Туск: Россия скоро может нанести «гибридные» удары дронами по странам НАТО

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ближайшие несколько месяцев Россия может организовать «гибридные атаки» против стран, поддерживающих Украину. Об этом господин Туск сообщил во время выступления перед парламентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Radovan Stoklasa / Reuters Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

«По оценкам разведки, план России также включает в себя гибридные удары беспилотниками и ракетами по странам, поддерживающим Украину, включая Польшу»,— заявил премьер-министр (цитата по «Польскому радио»). Данные разведки, по словам Дональда Туска, «последовательные и убедительные».

Польский премьер рассказал, что российская стратегия может включать случайные на первый взгляд действия, цель которых — ослабить готовность государств–членов НАТО к реагированию на потенциальную агрессию. Господин Туск указал на «реальный риск» того, что БПЛА или ракеты могут ударить по территории одной или нескольких стран НАТО на восточном фланге и даже причинить ущерб.

13 сентября польский железнодорожный оператор PKP Intercity сообщил об атаке БПЛА на пассажирский поезд, следовавший из Киева в Варшаву. ЧП произошло на украинской территории вблизи польской границы. На следующий день у берегов Польши в Балтийском море нашли упавший дрон. Польское Минобороны утверждало, что БПЛА — российского производства.