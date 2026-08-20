Польша подняла в небо истребители из-за ночной «активности России на Украине»

Польша рано утром поднимала в воздух истребители из-за «деятельности российской авиации дальнего действия, наносящей удары по Украине». Об этом сообщило в соцсети X оперативное командование родов Вооруженных сил Польши.

Согласно заявлению польских ВС, наземные средства ПВО и радиолокационная разведка были приведены в состояние боеготовности. Спустя почти четыре часа командование отчиталось, что нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было.

Польша неоднократно поднимала в воздух истребители из-за действий российских ВВС. Глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш исключил вероятность нападения России на Польшу.

Минобороны РФ отчиталось, что минувшей ночью российские силы нанесли массированный удар по объектам в Киеве и Киевской области.