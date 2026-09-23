Суд отпустил под домашний арест всех троих экс-сотрудников МВД по делу о хищении топлива

Мосгорсуд перевел под домашний арест бывшего главу ФКУ ЦХиСО подмосковного управления МВД России полковника Алексея Суярова, сообщает корреспондент «Ъ». Он стал третьим подозреваемым по делу экс-главы полиции Подмосковья Сергея Малькова о хищении топлива, которого отпустили из СИЗО.

Алексея Суярова отправили под домашний арест до 5 ноября 2026 года. Ранее сегодня Мосгорсуд избрал ту же меру пресечения для экс-начальника отдела ФКУ ЦХиСО ГУ МВД по Подмосковью Анны Левиной и самого Сергея Малькова. Генерала Малькова выпустили из СИЗО по состоянию здоровья.

7 сентября Сергея Малькова и еще двух высокопоставленных сотрудников подмосковной полиции задержали по делу о хищении топлива, связанного с гособоронзаказом. Полиция возбудила уголовное дело о растрате. Фигурантами также стали председатель совета директоров топливного оператора ПАО «Евротранс» Игорь Мартышов и три топ-менеджера компании. 22 сентября против Сергея Малькова возбудили еще два уголовных дела.