Суд отпустил под домашний арест всех троих экс-сотрудников МВД по делу о хищении топлива
Мосгорсуд перевел под домашний арест бывшего главу ФКУ ЦХиСО подмосковного управления МВД России полковника Алексея Суярова, сообщает корреспондент «Ъ». Он стал третьим подозреваемым по делу экс-главы полиции Подмосковья Сергея Малькова о хищении топлива, которого отпустили из СИЗО.
Алексея Суярова отправили под домашний арест до 5 ноября 2026 года. Ранее сегодня Мосгорсуд избрал ту же меру пресечения для экс-начальника отдела ФКУ ЦХиСО ГУ МВД по Подмосковью Анны Левиной и самого Сергея Малькова. Генерала Малькова выпустили из СИЗО по состоянию здоровья.
7 сентября Сергея Малькова и еще двух высокопоставленных сотрудников подмосковной полиции задержали по делу о хищении топлива, связанного с гособоронзаказом. Полиция возбудила уголовное дело о растрате. Фигурантами также стали председатель совета директоров топливного оператора ПАО «Евротранс» Игорь Мартышов и три топ-менеджера компании. 22 сентября против Сергея Малькова возбудили еще два уголовных дела.
По версии следствия, предметом дела стала схема перераспределения служебного бензина: топливо, предназначенное для полицейских автомобилей, поставлялось частному топливному оператору, чтобы компенсировать нехватку бензина на его АЗС. При этом у полиции, как утверждается, возникал дефицит топлива для служебных машин.
Следствие считает Сергея Малькова организатором этой схемы: поставки подчиненных частной компании осуществлялись по его указанию. Предпосылкой для такой замены источника топлива, по материалам расследования, стали перебои с поставками на частные АЗС после ударов по НПЗ и нефтехранилищам: дефицит там восполнялся за счет служебных запасов.