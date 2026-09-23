Проходящего по делу «ЕвроТранса» генерала Мальков перевели под домашний арест
Мосгорсуд освободил из СИЗО и перевел под домашний арест бывшего замначальника подмосковной полиции Сергея Малькова, который проходит по делу главы совета директоров «ЕвроТранса», сообщает корреспондент «Ъ».
Бывший замначальника подмосковной полиции Сергей Мальков
Фото: Администрация городского округа Солнечногорск Московской области
Суд установил Сергею Малькову несколько ограничений. Ему запрещено покидать без разрешения следователя место жительства, общаться с кем-либо, кроме родственников, а также пользоваться любыми средствами связи.
Сергей Мальков будет освобожден из СИЗО сегодня, когда поступят документы в изолятор. Его перевели под домашний арест по состоянию здоровья, сообщил «Ъ» адвокат Сергей Гуров. Он не стал говорить, о каком заболевании идет речь, сославшись на медицинскую тайну.
По версии следствия, дело связано с растратой топлива из запасов ГУ МВД: Сергей Мальков, занимавший должность начальника полицейского тыла, поставлял бензин ПАО «Евротранс». Следствие оценивает объем переданного топлива в 500 млн руб.; поставки, как утверждается, проходили в период недопоставок на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы и хранилища.
Мальков проходит по делу вместе с руководителем и сотрудницей Центра хозяйственного и сервисного обслуживания подмосковного главка; всем троим вменяется растрата вверенного имущества в особо крупном размере. Этот центр является главным подразделением службы тыла и отвечает за эксплуатацию, ремонт и обслуживание служебного автотранспорта областной полиции.