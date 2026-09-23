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Проходящего по делу «ЕвроТранса» генерала Мальков перевели под домашний арест

Мосгорсуд освободил из СИЗО и перевел под домашний арест бывшего замначальника подмосковной полиции Сергея Малькова, который проходит по делу главы совета директоров «ЕвроТранса», сообщает корреспондент «Ъ».

Бывший замначальника подмосковной полиции Сергей Мальков

Бывший замначальника подмосковной полиции Сергей Мальков

Фото: Администрация городского округа Солнечногорск Московской области

Бывший замначальника подмосковной полиции Сергей Мальков

Фото: Администрация городского округа Солнечногорск Московской области

Суд установил Сергею Малькову несколько ограничений. Ему запрещено покидать без разрешения следователя место жительства, общаться с кем-либо, кроме родственников, а также пользоваться любыми средствами связи.

Сергей Мальков будет освобожден из СИЗО сегодня, когда поступят документы в изолятор. Его перевели под домашний арест по состоянию здоровья, сообщил «Ъ» адвокат Сергей Гуров. Он не стал говорить, о каком заболевании идет речь, сославшись на медицинскую тайну.

Составлено ИИ-Ассистентъ

По версии следствия, дело связано с растратой топлива из запасов ГУ МВД: Сергей Мальков, занимавший должность начальника полицейского тыла, поставлял бензин ПАО «Евротранс». Следствие оценивает объем переданного топлива в 500 млн руб.; поставки, как утверждается, проходили в период недопоставок на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы и хранилища.

Мальков проходит по делу вместе с руководителем и сотрудницей Центра хозяйственного и сервисного обслуживания подмосковного главка; всем троим вменяется растрата вверенного имущества в особо крупном размере. Этот центр является главным подразделением службы тыла и отвечает за эксплуатацию, ремонт и обслуживание служебного автотранспорта областной полиции.

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