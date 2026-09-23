Проходящего по делу «ЕвроТранса» генерала Мальков перевели под домашний арест

Мосгорсуд освободил из СИЗО и перевел под домашний арест бывшего замначальника подмосковной полиции Сергея Малькова, который проходит по делу главы совета директоров «ЕвроТранса», сообщает корреспондент «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший замначальника подмосковной полиции Сергей Мальков

Фото: Администрация городского округа Солнечногорск Московской области Бывший замначальника подмосковной полиции Сергей Мальков

Фото: Администрация городского округа Солнечногорск Московской области

Суд установил Сергею Малькову несколько ограничений. Ему запрещено покидать без разрешения следователя место жительства, общаться с кем-либо, кроме родственников, а также пользоваться любыми средствами связи.

Сергей Мальков будет освобожден из СИЗО сегодня, когда поступят документы в изолятор. Его перевели под домашний арест по состоянию здоровья, сообщил «Ъ» адвокат Сергей Гуров. Он не стал говорить, о каком заболевании идет речь, сославшись на медицинскую тайну.