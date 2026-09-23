Против замглавы полиции Подмосковья Малькова возбудили еще два уголовных дела

В отношении генерала МВД Сергея Малькова, обвиняемого в хищении топлива, возбудили два новых уголовных дела. Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала Мосгорсуда, где рассматривалась жалоба на его арест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генерал МВД Сергей Мальков

Фото: МВД России Генерал МВД Сергей Мальков

Фото: МВД России

«Прошу приобщить к материалам дела рапорты сотрудников о причастности Малькова к иным преступлениям, а также о возбуждении в отношении него двух уголовных дел»,— заявил следователь. Уголовные дела возбудили 22 сентября. Подробностей следователь не привел.

7 сентября Сергея Малькова и двух других высокопоставленных сотрудников подмосковной полиции задержали по делу о хищении топлива, связанного с гособоронзаказом. Фигурантами дела также стали председатель совета директоров топливного оператора ПАО «Евротранс» Игорь Мартышов и три топ-менеджера компании.