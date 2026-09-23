Против замглавы полиции Подмосковья Малькова возбудили еще два уголовных дела
В отношении генерала МВД Сергея Малькова, обвиняемого в хищении топлива, возбудили два новых уголовных дела. Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала Мосгорсуда, где рассматривалась жалоба на его арест.
Генерал МВД Сергей Мальков
Фото: МВД России
«Прошу приобщить к материалам дела рапорты сотрудников о причастности Малькова к иным преступлениям, а также о возбуждении в отношении него двух уголовных дел»,— заявил следователь. Уголовные дела возбудили 22 сентября. Подробностей следователь не привел.
7 сентября Сергея Малькова и двух других высокопоставленных сотрудников подмосковной полиции задержали по делу о хищении топлива, связанного с гособоронзаказом. Фигурантами дела также стали председатель совета директоров топливного оператора ПАО «Евротранс» Игорь Мартышов и три топ-менеджера компании.