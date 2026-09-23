Суд перевел под домашний арест еще одного фигуранта дела генерала Малькова

Составлено ИИ-Ассистентъ

По версии следствия, бензин, предназначенный для полицейских автомобилей, передавался коммерсантам и поступал на заправки «Трасса», связанные с ПАО «Евротранс». Дефицит топлива у частных поставщиков восполнялся за счет запасов ГУ МВД, а полиция в результате испытывала нехватку бензина для патрульных машин. Следствие считает, что из запасов ведомства передали топливо примерно на 500 млн руб., а выручку от его реализации фигуранты присвоили.

Организатором этой схемы следствие называет Сергея Малькова, а коммерческими партнерами — четырех предпринимателей во главе с председателем совета директоров ПАО «Евротранс» Игорем Мартышовым. Небольшие объемы топлива, по данным расследования, начали уходить на сторону весной 2026 года, тогда как основная часть бензина и дизтоплива — с июня, после дефицита топлива в Москве и Московской области.