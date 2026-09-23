Суд перевел под домашний арест еще одного фигуранта дела генерала Малькова
Мосгорсуд отпустил под домашний арест экс-начальника отдела ФКУ ЦХиСО ГУ МВД по Московской области Анну Левину. Она проходит по делу генерал-майора Сергея Малькова, обвиняемого в хищении топлива.
«Левиной также изменили меру пресечения на домашний арест, ее отпустят из СИЗО»,— заявили ТАСС в правоохранительных органах.
7 сентября Сергея Малькова и еще двух высокопоставленных сотрудников подмосковной полиции задержали по делу о хищении топлива, связанного с гособоронзаказом. Полиция возбудила уголовное дело о растрате. Фигурантами также стали председатель совета директоров топливного оператора ПАО «Евротранс» Игорь Мартышов и три топ-менеджера компании. Сегодня суд перевел господина Малькова под домашний арест по состоянию здоровья. В отношении генерала возбудили два новых уголовных дела.
Подробности дела — в материале «Ъ» «Садятся все».
По версии следствия, бензин, предназначенный для полицейских автомобилей, передавался коммерсантам и поступал на заправки «Трасса», связанные с ПАО «Евротранс». Дефицит топлива у частных поставщиков восполнялся за счет запасов ГУ МВД, а полиция в результате испытывала нехватку бензина для патрульных машин. Следствие считает, что из запасов ведомства передали топливо примерно на 500 млн руб., а выручку от его реализации фигуранты присвоили.
Организатором этой схемы следствие называет Сергея Малькова, а коммерческими партнерами — четырех предпринимателей во главе с председателем совета директоров ПАО «Евротранс» Игорем Мартышовым. Небольшие объемы топлива, по данным расследования, начали уходить на сторону весной 2026 года, тогда как основная часть бензина и дизтоплива — с июня, после дефицита топлива в Москве и Московской области.