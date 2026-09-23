Более 120 тысяч жителей Кубани страдают ожирением

В Краснодарском крае на конец 2025 года на медицинском учете находились более 120 тыс. пациентов с диагнозом «ожирение». Около 85% из них — совершеннолетние. За два года число зарегистрированных пациентов увеличилось на 38%, сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

В ведомстве связывают рост показателя в том числе с расширением охвата населения профилактическими мероприятиями и увеличением числа жителей, которые обращаются за медицинской помощью и уделяют внимание состоянию своего здоровья.

Основными факторами развития ожирения в министерстве называют высококалорийное питание, недостаточную физическую активность и дисбаланс между потреблением и расходованием энергии. Профилактика избыточного веса и низкой физической активности относится к основным направлениям работы краевой системы здравоохранения в части снижения факторов риска неинфекционных заболеваний.

В медицинских организациях региона работают школы здоровья, занятия в которых ежегодно посещают более 15 тыс. человек. Кроме того, на краевых теле- и радиоканалах регулярно выходят информационные материалы с участием медицинских специалистов. Они посвящены, в частности, принципам рационального питания, физической активности и здорового образа жизни.

Вячеслав Рыжков