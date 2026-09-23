Прокуратура добилась блокировки сайтов с объявлениями о продаже диких животных на Кубани

Прокуратура добилась блокировки сайтов с объявлениями о продаже диких животных в Москве, Московской области и Краснодарском крае. На интернет-площадках предлагались рыси, пумы, волки, крокодилы, королевские питоны и другие представители дикой фауны. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Как установило ведомство совместно с Росприроднадзором и Россельхознадзором, через размещенные в интернете объявления любой желающий мог приобрести животных, оборот которых в России ограничен. Стоимость отдельных особей достигала сотен тысяч рублей.

По административным искам прокуроров Краснодарского края, Москвы и Московской области информация о продаже объектов животного мира признана запрещенной к распространению. Соответствующие объявления и интернет-ресурсы заблокированы.

В Генпрокуратуре отметили, что российское законодательство предусматривает меры по защите людей от угроз, связанных с содержанием диких животных, а также охране самих животных, изъятие которых из естественной среды обитания может представлять для них опасность.

В ведомстве напомнили, что в рамках законодательства об ответственном обращении с животными в 2025 году вступил в силу утвержденный правительством перечень животных, которых запрещено содержать в домашних условиях.

Вячеслав Рыжков