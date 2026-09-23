Иллюзия контроля здоровья в интерфейсе: как тренд на непрерывный мониторинг сахара оборачивается сбоем в организме

Популярный биохакинг уступает место превентивной медицине.

Фото: пресс-служба Клиники Екатерининская

Эксперты отмечают: тотальный контроль над телом и трекинг показателей не гарантируют долголетия, но могут усиливать тревожность. О том, как гаджеты влияют на метаболизм и ЖКТ, «Коммерсанту» рассказали врачи Клиники Екатерининская.

Глюкоза как маркер старения

Одним из главных трендов псевдопрофилактики и контроля старения стало массовое использование систем непрерывного мониторинга глюкозы (CGM) здоровыми людьми.

«Углеводный обмен действительно влияет на скорость увядания организма: повышенный сахар разрушает сосуды, — объясняет эндокринолог Клиники Екатерининская Татьяна Левчикова. — Избыток глюкозы превращается в жир, формирующий висцеральное ожирение вокруг внутренних органов. Это ускоряет износ печени, поджелудочной железы, сосудов и ухудшает состояние кожи. Но круглосуточный трекинг сахара здоровым человеком — подмена понятий».

Самостоятельная расшифровка графиков CGM вредит метаболизму: видя естественный пик после еды, люди ошибочно расценивают его как угрозу и пытаются «сбить» тренировками. Либо при обычном снижении показателей необоснованно принимают быстрые углеводы, создавая метаболические качели. Для расшифровки результатов нужна консультация врача. Системы CGM измеряют сахар в межклеточной жидкости, а диагноз ставится только по лабораторному анализу венозной плазмы.

Метаболизм — гибкая адаптивная система. Сахар в крови колеблется от времени суток, активности, возраста и состояния здоровья. Кратковременный рост показателей является нормой при инфекциях, пубертате, беременности и стрессе. Не понимая природы этих колебаний на мониторе CGM, человек впадает в панику, что только усиливает стресс и сильнее повышает сахар, замыкая патологический круг.

ЖКТ под ударом оцифровки

Стремление выстроить «идеальный» график сахара в крови напрямую бьет и по гастроэнтерологическому здоровью пациентов.

В попытках удержать показатели глюкозы на минимальных значениях пользователи гаджетов решаются на резкие пищевые манипуляции, полностью исключая целые группы продуктов, например, фрукты или сложные углеводы. По словам гастроэнтеролога, состав бактерий кишечника меняется уже через 24–72 часа после радикальной смены рациона. Резкое исключение углеводов лишает питания полезные бактерии и стимулирует рост патогенных штаммов.

«С позиций гастроэнтерологии такие ограничения деструктивны. Сложные углеводы и фрукты служат источниками пищевых волокон, резистентного крахмала, инулина, пектина и полифенолов. Их дефицит приводит к снижению целостности слизистого барьера кишечника. Клинически это оборачивается нарушением моторики ЖКТ и падением чувствительности периферических тканей к инсулину. Изменять рацион нужно постепенно под контролем специалиста», — подчеркивает гастроэнтеролог Клиники Екатерининская Асият Махошева.

Вред может наносить и невроз, развивающийся на фоне постоянного трекинга. Хроническая тревога из-за «неправильных» цифр запускает патологические процессы в желудке, выступая реальным фактором риска функциональных расстройств и обострения хронических заболеваний.

Превенция вместо взлома

Медицинское сообщество едино во мнении: превентивная медицина — это не биохакинг, а способность слушать сигналы своего тела и выстраивать образ жизни на основе базовых клинических показателей, генетической предрасположенности и факторов внешней среды.

Инвестиции в собственное здоровье эффективны тогда, когда они опираются на законы биологии, а не на моду. Своевременная интеграция превентивного подхода под контролем профильных специалистов позволяет сохранить ресурсы организма без погружения в цифровую зависимость от гаджетов.

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