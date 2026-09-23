«Шишкин лес» наш

Известный производитель питьевой бутилированной воды «Шишкин Лес Холдинг» судится с Роспатентом. Причиной разбирательства стал одноименный товарный знак, права на который ведомство закрепило за ООО «Нарзан Крымский». Истец утверждает, что использует серию похожих брендов с 1998 года и разливает воду в московском поселке Шишкин Лес. В свою очередь, ответчик опирается на законодательные послабления для крымских компаний: после вхождения полуострова в состав РФ в 2014 году украинские бренды, действовавшие там, были признаны действительными и в России. Предварительное слушание по делу назначено на 26 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Компания «Шишкин Лес Холдинг» подала иск в Суд по интеллектуальным правам (СИП). Она намерена отменить решение Роспатента от 17 июня 2026 года, которым ведомство отказалось аннулировать товарный знак «Шишкин лес» по свидетельству № 536980. Этот знак принадлежит крымскому производителю — ООО «Нарзан Крымский». Он зарегистрирован для питьевой воды (32-й класс МКТУ), а также для услуг по рекламе, управлению бизнесом и продаже товаров (35-й класс МКТУ).

По данным Rusprofile, «Шишкин Лес Холдинг» основан в 2002 году, производство расположено в поселке Шишкин Лес (Москва). Основным владельцем выступает «Уорлд Винер Уотер Лимитед» (остров Гибралтар) с долей 97,85%, еще 2,15% принадлежит физическому лицу — Нине Федосовой. Выручка «Шишкин Лес Холдинга» в 2025 году составила 390,9 млн руб., увеличившись на 63% к предыдущему году (239,7 млн руб.), чистая прибыль выросла в 2,6 раза — с 48 млн руб. до 126,9 млн руб. На сайте холдинга указано, что вода добывается из собственных артезианских скважин, мощности производства позволяют отгружать ежедневно 2 млн литров воды.

ООО «Нарзан Крымский», зарегистрированное в Феодосии в 2004 году, специализируется на производстве безалкогольных напитков. Согласно тем же данным, учредителями общества являются Юлия Дзюба (80,84%) и Алексей Секушин (10,3%). В 2025 году выручка ООО «Нарзан Крымский» составила 6,6 млн руб., снизившись почти на 60% по сравнению с 16,4 млн руб. годом ранее. Чистый убыток вырос с 3,3 млн руб. до 7,2 млн руб., то есть более чем вдвое.

Как утверждает истец, «Шишкин Лес Холдинг» владеет серией похожих товарных знаков с таким же словесным элементом, причем самый ранний из них относится к 1998 году. Вода под этим названием производится в поселке Шишкин Лес. «Параллельное существование схожих товарных знаков вводит покупателей в заблуждение относительно того, кто производит воду»,— говорится в возражении «Шишкин Лес Холдинга», поданном в Роспатент.

По мнению заявителя, потребители могут подумать, что продукцию феодосийского производителя изготавливает московский «Шишкин Лес Холдинг», поскольку «Шишкин лес» — ее давно известная марка. В подтверждение своих доводов компания представила письмо индивидуального предпринимателя с предложением об оказании услуг по перевозке и хранению питьевой воды «Шишкин Лес Природная вода Кавказских гор», которая не является продукцией ООО «Шишкин Лес Холдинг», а также социологическое исследование, подтверждающее доводы истца.

ООО «Нарзан Крымский» в свою очередь заявило, что знак получил охрану по специальному закону для крымских предприятий после вхождения Крыма в состав России.

Роспатент встал на сторону ООО «Нарзан Крымского». Коллегия оценивала способность обозначения вводить потребителей в заблуждение и пришла к выводу, что холдинг не доказал устойчивую ассоциацию бренда с ним как с производителем. Социологическое исследование не было принято как доказательство. «Поскольку такой товар, как вода бутилированная, относится к товарам повседневного спроса широкого круга потребителей, результаты, отнесенные к 26 августа 2005 года, являются недостаточно релевантными, а результаты от 8 сентября 2014 года относятся к периоду, следующему за исследуемым, то есть формально не могут быть положены в основу выводов коллегии», — отмечено в заключении Роспатента.

Доводы о недобросовестной конкуренции и злоупотреблении правом коллегия рассматривать не стала, указав, что это относится к компетенции ФАС России.

В 2025 году Федеральная антимонопольная служба вынесла компании «Нарзан Крымский» предупреждение из-за этикетки «Нарзан Тавриды». По мнению регулятора, такое название вводит потребителей в заблуждение, создавая ложную связь с известным брендом минеральной воды. Как отметили в ФАС, производитель акцентировал внимание на слове «Нарзан», напечатанном крупным шрифтом, тогда как слово «Тавриды» было трудночитаемым. В ведомстве подчеркнули, что права на использование наименования «Нарзан» принадлежат АО «Нарзан», добывающему воду в Ставропольском крае.

Наталья Решетняк