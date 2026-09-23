В Краснодаре назвали фейковой листовку об обустройстве укрытий в ЖК «Квартет»

В социальных сетях Краснодара появилась публикация о размещении в ЖК «Квартет» микрорайона Гидростроителей листовки с сообщением о проведении срочных мероприятий по приведению подвальных помещений в готовность в качестве противорадиационных укрытий. В городском управлении по жилищным вопросам назвали объявление фейковым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Как сообщили в ведомстве, управляющая компания получила по электронной почте письмо якобы от Государственной жилищной инспекции с требованием разместить соответствующее объявление. В ходе проверки выяснилось, что письмо не направлялось ГЖИ.

В управлении считают, что распространение такой информации направлено на то, чтобы посеять панику среди жителей и дестабилизировать обстановку.

С управляющей компанией провели работу. Размещенные в жилом комплексе листовки уже сняты.

Наталья Белоштейн