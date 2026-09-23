Минздрав: потребление алкоголя в России с начала года снизилось на 10%

В 2026 году потребление алкоголя в России снизилось уже почти на 10%, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко. Он рассчитывает на дальнейшее снижение показателя.

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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Глава Минздрава Михаил Мурашко

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Это хороший результат, и нам нужно продолжать двигаться (к уменьшению потребления алкоголя.— "Ъ")»,— сказал министр на всероссийском конгрессе «Питание — путь к здоровью нации» (цитата по ТАСС).

По итогам первого полугодия 2026 года потребление алкоголя в литрах чистого спирта на душу населения составило 7,77 л. Это на 0,54 л (6,5%) меньше, чем за аналогичный период 2025 года (8,31 л), подсчитал «Ъ» на основе данных Минздрава. Топ-10 «пьющих» российских регионов возглавил Ненецкий автономный округ. В Минздраве говорили, что потребление алкоголя в России на душу населения за последние пять лет снизилось на 11%.

Подробности — в материале «Ъ» «Где в России пить хорошо».