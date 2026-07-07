Где в России пить хорошо
Составлен рейтинг регионов по уровню потребления алкоголя
Больше всего в России употребляют спиртное в Ненецком автономном округе, на Чукотке и в Еврейской автономной области. Меньше всего — в республиках Северного Кавказа, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Отмечена корреляция между уровнем потребления алкоголя и ростом численности населения. В Минздраве заверяют, что потребление алкоголя в России на душу населения за последние пять лет снизилось на 11%.
Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ
Проект «Если быть точным», анализирующий открытую статистику госструктур, изучил ситуацию с потреблением алкоголя в разных регионах страны. Авторы исследования опирались на статистику Минздрава об уровне потребления спиртных напитков и смертности от алкогольных отравлений, а также сведения МВД о числе ДТП и преступлений с участием пьяных граждан. Все эти данные — за 2019–2024 годы, поскольку более свежей статистики пока нет в открытом доступе. Также нет данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.
Тройку регионов-лидеров по потреблению алкоголя в 2024 году возглавил Ненецкий автономный округ.
Здесь за пять лет потребление выросло с 16 до 35 л чистого спирта на взрослого в год. На втором месте Чукотка — рост с 14 до 29 л. Замыкает тройку Еврейская автономная область (ЕАО) — рост с 19 до 25 л. Население этих регионов предпочитает крепкие напитки — на них приходится 75–85% выпитого алкоголя.
Меньше всего в стране пьют в Ингушетии, Чечне, Северной Осетии и Дагестане — до 2 л чистого спирта на человека в год. Исследователи ожидаемо объясняют это преобладанием ислама в большинстве упомянутых регионов, а также кавказской традицией «ритуализированного потребления» алкоголя — с большим количеством еды, тостами и застольными разговорами,— в противовес быстрому употреблению крепких напитков в северной России. В Чечне дополнительную роль играет жесткое антиалкогольное законодательство: жители республики практически не имеют возможности приобрести спиртное на ее территории. В Чеченской Республике доля крепкого алкоголя составляет всего 12%.
Рейтинг регионов РФ по уровню потребления алкоголя (в литрах чистого спирта на взрослого человека в год)
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Источник: проект «Если быть точным» на основе официальной статистики.
В Москве и Санкт-Петербурге самые минимальные показатели после кавказских республик: они на 76-м и 77-м местах из 82 мест. Здесь же зафиксированы самые низкие показатели преступлений и ДТП с участием нетрезвых людей, а доля крепкого алкоголя составляет 45–48%. Такие результаты связаны с последовательным контролем за соблюдением законов и высокими доходами жителей, считают в «Если быть точным». Относительно благополучная ситуация также в Краснодарском крае, Астраханской и Московской областях.
Авторы исследования отмечают корреляцию роста численности населения и меньшего уровня потребления алкоголя.
Есть примеры и снижения численности в регионах, где пьют больше. Так, количество жителей Еврейской автономной области с 2010 по 2024 год сократилось на 15%. В регионах, откуда люди уезжают, остаются те, кто менее склонен заботиться о своем здоровье, считают аналитики.
Представители большей части регионов, упомянутых в исследовании, на запросы “Ъ” не ответили. Власти ЕАО сообщили, что разработали программу «Укрепление здоровья и формирование здоровьесберегающей среды» до 2030 года. Одна из ее ключевых целей — снижение потребления алкоголя с текущих 15,1 л до 7,78 л на душу населения. На реализацию программы предусмотрено более 53 млн руб.
В Москве работа с алкогольной зависимостью выстроена «как единая продуманная система», заявил главный внештатный специалист-нарколог столицы Антон Масякин: «Большая роль в ней отводится просветительским программам и информированию жителей о современных возможностях помощи, в том числе о том, что обратиться можно без стигмы и осуждения. Акцент делается и на работе с семьей человека с зависимостью».
Начальник управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении ЦНИИОИЗ Минздрава РФ Виктор Зыков заявил “Ъ”, что с 2020 по 2025 год потребление алкоголя в России на душу населения снизилось на 11% и составило в среднем 8,06 л. Он отметил несколько регионов, где ситуация улучшилась: так, в Сахалинской области потребление алкоголя сократилось на 7%, в Забайкальском крае — на 24,8%, в Республике Бурятия — почти на 1,5%.