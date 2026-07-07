Где в России пить хорошо

Больше всего в России употребляют спиртное в Ненецком автономном округе, на Чукотке и в Еврейской автономной области. Меньше всего — в республиках Северного Кавказа, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Отмечена корреляция между уровнем потребления алкоголя и ростом численности населения. В Минздраве заверяют, что потребление алкоголя в России на душу населения за последние пять лет снизилось на 11%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

Проект «Если быть точным», анализирующий открытую статистику госструктур, изучил ситуацию с потреблением алкоголя в разных регионах страны. Авторы исследования опирались на статистику Минздрава об уровне потребления спиртных напитков и смертности от алкогольных отравлений, а также сведения МВД о числе ДТП и преступлений с участием пьяных граждан. Все эти данные — за 2019–2024 годы, поскольку более свежей статистики пока нет в открытом доступе. Также нет данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям.

Тройку регионов-лидеров по потреблению алкоголя в 2024 году возглавил Ненецкий автономный округ.

Здесь за пять лет потребление выросло с 16 до 35 л чистого спирта на взрослого в год. На втором месте Чукотка — рост с 14 до 29 л. Замыкает тройку Еврейская автономная область (ЕАО) — рост с 19 до 25 л. Население этих регионов предпочитает крепкие напитки — на них приходится 75–85% выпитого алкоголя.

Меньше всего в стране пьют в Ингушетии, Чечне, Северной Осетии и Дагестане — до 2 л чистого спирта на человека в год. Исследователи ожидаемо объясняют это преобладанием ислама в большинстве упомянутых регионов, а также кавказской традицией «ритуализированного потребления» алкоголя — с большим количеством еды, тостами и застольными разговорами,— в противовес быстрому употреблению крепких напитков в северной России. В Чечне дополнительную роль играет жесткое антиалкогольное законодательство: жители республики практически не имеют возможности приобрести спиртное на ее территории. В Чеченской Республике доля крепкого алкоголя составляет всего 12%.

Рейтинг регионов РФ по уровню потребления алкоголя (в литрах чистого спирта на взрослого человека в год) Выйти из полноэкранного режима 2017 год 2024 год Ненецкий автономный округ 17,4 35,3 Чукотский автономный округ 15,2 29,3 Еврейская автономная область 20,5 25,2 Республика Алтай 11,2 19,0 Кировская область 14,0 17,8 Республика Карелия 15,6 16,7 Курганская область 14,2 16,4 Республика Коми 15,5 16,1 Владимирская область 16,5 16,0 Республика Хакасия 12,8 15,3 Забайкальский край 10,8 15,2 Пензенская область 13,3 15,2 Республика Марий Эл 13,8 15,1 Архангельская область (без а/о) 16,3 15,0 Псковская область 14,0 15,0 Сахалинская область 13,3 14,8 Удмуртская Республика 13,8 14,7 Пермский край 13,5 14,7 Хабаровский край 12,8 14,6 Республика Бурятия 11,9 14,5 Новгородская область 13,9 14,4 Челябинская область 13,1 14,2 Иркутская область 12,3 14,2 Свердловская область 14,3 14,1 Ивановская область 14,1 13,9 Тверская область 12,5 13,7 Мурманская область 12,8 13,7 Вологодская область 13,5 13,7 Костромская область 13,8 13,6 Новосибирская область 10,5 13,6 Амурская область 11,1 13,3 Кемеровская область 13,0 13,3 Республика Тыва 8,1 13,3 Омская область 10,4 13,3 Камчатский край 13,6 13,1 Ярославская область 14,7 13,0 Нижегородская область 11,9 12,9 Красноярский край 11,0 12,8 Смоленская область 12,3 12,6 Чувашская Республика 10,2 12,5 Магаданская область 14,7 12,4 Приморский край 10,0 12,3 Алтайский край 10,3 12,3 Республика Саха (Якутия) 11,4 12,2 Ямало-Ненецкий автономный округ 11,9 12,2 Липецкая область 11,6 12,1 Курская область 10,6 12,1 Тюменская область 11,2 12,0 Воронежская область 11,6 11,9 Московская область 11,6 11,8 Тульская область 13,2 11,8 Республика Татарстан 12,8 11,7 Республика Мордовия 10,3 11,6 Оренбургская область 10,9 11,6 Ленинградская область 12,0 11,6 Орловская область 10,5 11,5 Республика Крым 9,8 11,4 Калужская область 12,7 11,4 Самарская область 11,2 11,2 Брянская область 11,8 11,2 Томская область 12,4 11,1 Ульяновская область 11,2 11,1 Тамбовская область 9,7 10,8 Калининградская область 11,1 10,6 Белгородская область 9,9 10,5 Саратовская область 9,9 10,5 Рязанская область 12,7 10,4 Краснодарский край 7,6 10,2 Волгоградская область 8,0 10,2 Астраханская область 8,7 9,7 Республика Башкортостан 9,2 9,7 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 10,5 9,3 Республика Адыгея 12,1 8,9 Ростовская область 7,1 8,7 Республика Калмыкия 6,8 8,4 Санкт-Петербург 7,8 8,3 Севастополь 10,6 8,1 Ставропольский край 5,6 6,9 Москва 8,4 6,6 Карачаево-Черкесская Республика 4,8 4,9 Кабардино-Балкарская Республика 4,9 4,8 Республика Северная Осетия — Алания 0,5 1,8 Республика Дагестан 0,9 1,2 Республика Ингушетия 0,2 0,3 Чеченская Республика 0,4 0,3 Открыть в новом окне Источник: проект «Если быть точным» на основе официальной статистики.

В Москве и Санкт-Петербурге самые минимальные показатели после кавказских республик: они на 76-м и 77-м местах из 82 мест. Здесь же зафиксированы самые низкие показатели преступлений и ДТП с участием нетрезвых людей, а доля крепкого алкоголя составляет 45–48%. Такие результаты связаны с последовательным контролем за соблюдением законов и высокими доходами жителей, считают в «Если быть точным». Относительно благополучная ситуация также в Краснодарском крае, Астраханской и Московской областях.

Авторы исследования отмечают корреляцию роста численности населения и меньшего уровня потребления алкоголя.

Есть примеры и снижения численности в регионах, где пьют больше. Так, количество жителей Еврейской автономной области с 2010 по 2024 год сократилось на 15%. В регионах, откуда люди уезжают, остаются те, кто менее склонен заботиться о своем здоровье, считают аналитики.

Представители большей части регионов, упомянутых в исследовании, на запросы “Ъ” не ответили. Власти ЕАО сообщили, что разработали программу «Укрепление здоровья и формирование здоровьесберегающей среды» до 2030 года. Одна из ее ключевых целей — снижение потребления алкоголя с текущих 15,1 л до 7,78 л на душу населения. На реализацию программы предусмотрено более 53 млн руб.

В Москве работа с алкогольной зависимостью выстроена «как единая продуманная система», заявил главный внештатный специалист-нарколог столицы Антон Масякин: «Большая роль в ней отводится просветительским программам и информированию жителей о современных возможностях помощи, в том числе о том, что обратиться можно без стигмы и осуждения. Акцент делается и на работе с семьей человека с зависимостью».

Начальник управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении ЦНИИОИЗ Минздрава РФ Виктор Зыков заявил “Ъ”, что с 2020 по 2025 год потребление алкоголя в России на душу населения снизилось на 11% и составило в среднем 8,06 л. Он отметил несколько регионов, где ситуация улучшилась: так, в Сахалинской области потребление алкоголя сократилось на 7%, в Забайкальском крае — на 24,8%, в Республике Бурятия — почти на 1,5%.

Наталья Костарнова, Геор Габараев, региональная корсеть “Ъ”