Рейтинг регионов по потреблению алкоголя возглавил Ненецкий автономный округ

Проект «Если быть точным» составил рейтинг российских регионов по уровню потребления алкоголя за 2024 год. Больше всего в России употребляют спиртное в Ненецком автономном округе (НАО), на Чукотке и в Еврейской автономной области (ЕАО). Меньше всего — в республиках Северного Кавказа, а также в Москве и Санкт-Петербурге.

В НАО за пять лет потребление выросло с 16 до 35 л чистого спирта на взрослого в год. На Чукотке — рост с 14 до 29 л, в ЕАО — рост с 19 до 25 л. Население этих регионов предпочитает крепкие напитки — на них приходится 75–85% выпитого алкоголя, подсчитали эксперты.

Меньше всего в стране пьют в Ингушетии, Чечне, Северной Осетии и Дагестане — до 2 л чистого спирта на человека в год. В Москве и Санкт-Петербурге самые минимальные показатели после кавказских республик: они на 76-м и 77-м местах из 82 мест. Здесь же зафиксированы самые низкие показатели преступлений и ДТП с участием нетрезвых людей, а доля крепкого алкоголя составляет 45–48%.

Авторы исследования отмечают корреляцию роста численности населения и меньшего уровня потребления алкоголя. В Минздраве заверили, что потребление алкоголя в России на душу населения за последние пять лет снизилось на 11%.

Подробности — в материале «Ъ» «Где в России пить хорошо».