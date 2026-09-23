На Кубани тестируют систему, направленную против травли в школах

В Краснодаре провели заседание краевой комиссии по делам несовершеннолетних, на котором обсудили вопросы профилактики правонарушений среди подростков. Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, в регионе с 1 сентября тестируют систему против травли в школах и реализуют комплексную региональную программу по профилактике нарушений среди несовершеннолетних.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Здесь требуется очень серьезная работа и с ребенком-агрессором, и с ребенком-жертвой. Поэтому необходимо помогать детскому коллективу, где есть такая патология»,— заявила вице-губернатор Краснодарского края по социальным вопросам Елена Воробьева.

Систему профилактики буллинга начали тестировать с 1 сентября в Краснодаре, Сочи, Славянском и Темрюкском районах. Краснодарский край стал первым регионом России, где проводится эксперимент. По данным администрации края, он станет основой для нового федерального закона, а также закрепит за школами необходимость системной работы по профилактике травли. Отмечается, что проект разработан комитетом Госдумы по молодежной политике.

Кроме того, на заседании обсудили проблему самовольного ухода подростков из дома. Известно, что с начала года в регионе было зафиксировано 502 таких случая. Заместитель губернатора поручила повысить качество профилактической работы, исключив формализм.

Алина Зорина