Вьетнам обошел Таиланд по популярности у российских туристов

По итогам летнего туристического сезона Вьетнам опередил Таиланд и вошел в десятку самых популярных зарубежных направлений у абонентов МегаФона. За год число пользователей в роуминге во Вьетнаме выросло на 131%. Аналитики оператора изучили обезличенные данные о зарубежных поездках, а также оценили динамику турпотока по российским регионам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой ПАО МегаФон Фото: предоставлено пресс-службой ПАО МегаФон

Самым популярным зарубежным направлением у россиян осталась Турция. Далее следуют Беларусь, Казахстан, Китай, Египет, Грузия, Армения, Абхазия, Вьетнам, Таиланд и ОАЭ. Топ-15 замыкают четыре европейские страны — Италия, Германия, Испания и Франция.

Заметно вырос интерес и к Китаю: число пользователей в роуминге увеличилось на 37%, а страна поднялась на четвертое место в топе. При этом Китай остается не только самостоятельным туристическим направлением: Пекин, Шанхай и Гуанчжоу также используются как пересадочные пункты на маршрутах в другие страны Азии.

Россияне стали чаще выбирать и менее массовые маршруты. Турпоток абонентов МегаФона в Бразилию вырос на 52% год к году, в Саудовскую Аравию — на 42%, Монголию — на 39%, Гонконг — на 31%, Марокко — на 27%. Рост интереса к ряду стран совпал с расширением прямого авиасообщения и упрощением условий въезда.

«При выборе зарубежного направления все большую роль играет не только расстояние, но и то, насколько просто организовать поездку — визовые условия, наличие прямых рейсов и удобство маршрута. Со своей стороны мы также совершенствуем наши решения для туристов, в частности, продолжаем расширять географию роуминга. Только в августе 5G-роуминг МегаФона появился еще в четырех странах, а в четырех других увеличилось число доступных сетей. В результате уже 80% наших абонентов путешествуют в страны, где им доступен 5G-роуминг»,— рассказал коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Среди российских направлений ожидаемо лидерами стали Москва и Санкт-Петербург. В топ также вошли Краснодарский, Приморский и Ставропольский края, Татарстан и Астраханская область.

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