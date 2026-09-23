Агрохолдинг «СТЕПЬ» завершает озимый сев в сложных условиях

Агрохолдинг «СТЕПЬ» завершает озимый сев в трех кластерах — на Кубани, Дону и Ставрополье. Полностью закончить работы планируется к концу сентября, но сроки могут сдвинуться. В этом сезоне ситуация с влагой на полях неоднородная, в отличие от прошлых двух лет засухи на юге. Местами почва переувлажнена, в частности в некоторых районах Ставрополья. Сроки полевых работ остаются гибкими, агрономы на местах принимают решения с учетом состояния почвы и погоды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: magnific.com Фото: magnific.com

Из-за переувлажнения почвы несколько дней назад на Урале в трети муниципалитетов Свердловской области введен режим ЧС. При этом из-за засухи на всей территории Алтайского края объявлен режим ЧС в середине сентября, а в Новосибирской и Омской областях — в августе. Эти три региона традиционно являются лидерами урожайности в Сибири. В целом Минсельхоз РФ рассчитывает, что общая площадь озимого сева в этом году сохранится на уровне прошлого года и составит порядка 20 млн га. «Озимый клин нельзя потерять. Это наш ключевой посев, это наша ключевая задача для того, чтобы обеспечить внутреннюю продовольственную безопасность по зерновым»,— подчеркивала ранее глава Минсельхоза РФ О. Лут.

В этом сезоне в хозяйствах «СТЕПИ» сеют озимые пшеницу и ячмень, а также в Ставропольском кластере компании — рапс, наиболее популярную из озимых масличных культур, которая не высевалась в прошлом сезоне. Площади под посевы в целом сопоставимы с уровнем прошлого года. Озимая пшеница остается основной производственной культурой «СТЕПИ», под нее выделена половина всей пашни. В процессе осенней кампании будет задействовано 1,5 тыс. единиц техники собственной машинно-тракторной станции (МТС).

В этом сезоне динамика расходов на озимый сев неоднородна. В «СТЕПИ» затраты на отдельные позиции к озимому севу удалось сохранить на уровне прошлого года или даже снизить благодаря заблаговременному планированию закупок. Так, по некоторым важным позициям цены сохранили стабильность, например, стоимость озимой пшеницы российской селекции, удобрений и расходов на ФОТ не изменились либо показали несущественную динамику. Цены на сельхозтехнику прибавили 6%, на запасные части и ремонт — 10–15%. Расходы на топливо в разных регионах и даже муниципалитетах могут существенно отличаться от среднерыночных.

«В этом году Агрохолдинг "СТЕПЬ" одним из первых среди крупных компаний полностью завершил импортозамещение посевного материала,— говорит гендиректор Агрохолдинга "СТЕПЬ" Андрей Недужко.— Пшеница и ячмень у нас уже много лет только российские. Ранее мы отказалась от зарубежных семян подсолнечника и других масличных, а также гороха, нута и прочих зернобобовых, а в 2024 году перешли на российские гибриды наиболее импортозависимой культуры — сахарной свеклы. Кроме того, Агрохолдинг давно использует только российские средства защиты растений и удобрения, а доля отечественной сельхозтехники у нас — более 80%».