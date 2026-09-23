На Кубани лидерами по зарплатам среди рабочих стали гипсокартонщики

Гипсокартонщики стали самой высокооплачиваемой профессией среди рабочих специальностей в Краснодарском крае. Как сообщили «Ъ-Кубань» аналитики «Авито Работы», в период с января по август 2026 года мастера, монтирующие перегородки, потолки и стены из гипсокартона, в среднем получали 180 тыс. руб. в месяц. Это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

На втором месте среди рабочих специальностей по уровню заработной платы автомеханики, занимающиеся диагностикой, ремонтом и обслуживанием автомобилей, они следят за исправностью узлов и агрегатов. В среднем этим специалистам предлагали 143,1 тыс. руб. в месяц, на 43% больше. В топе также оказались бурильщики с зарплатой 140 тыс. руб. (+14%).

Аналитики отмечают, что средние зарплатные предложения по указанным специальностям рассчитаны как среднее значение между минимальной и максимальной суммами в зарплатной вилке вакансий, они могут отличаться от фактической зарплаты.

По словам директора по развитию «Авито Работы» Романа Губанова, рост зарплатных предложений в рабочих специальностях напрямую связан с дефицитом кадров на производстве и в строительстве. Схожая динамика отмечается и на уровне отраслей — наиболее высокие зарплатные предложения фиксируются в металлургической промышленности — 170 тыс. руб., в производстве электро- и оптического оборудования — 169,1 тыс. руб., а также в транспортном машиностроении — 162,6 тыс. руб.

Алина Зорина