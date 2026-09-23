Песков заявил о готовности Путина к встрече с Трампом
Владимир Путин готов к новой встрече с президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Накануне господин Трамп допустил скорое проведение встречи.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Готовность президента (России.— "Ъ") есть. Президенты Путин и Трамп действительно в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости со временем еще одну встречу провести»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.
В последний раз Владимир Путин и Дональд Трамп встречались 15 августа 2025 года на Аляске вблизи Анкориджа. Встреча длилась почти три часа, лидеры двух стран обсуждали военный конфликт на Украине. С тех пор спецпосланник президента США Стив Уиткофф несколько раз посещал Москву в попытках согласовать мирное урегулирование конфликта. 7 сентября президенты России и США поговорили по телефону. Господин Трамп надеется на урегулирование украинского конфликта до начала зимы.
В феврале 2025 года Москва и Вашингтон договорились начать содержательную подготовку к возможной встрече президентов, при этом Кремль связывал контакты на высшем уровне с предварительным результатом прямых переговоров делегаций. Необходимость такой встречи была констатирована в ходе переговоров российской и американской делегаций в Эр-Рияде, где также была подчеркнута важность тщательной подготовки для достижения максимальной результативности.
В мае 2025 года Дональд Трамп говорил, что намерен обсуждать с Владимиром Путиным российско-украинский конфликт, включая территориальный вопрос и контроль над атомными электростанциями. Поэтому возможная встреча должна опираться не только на политическую договоренность президентов, но и на предварительно согласованные делегациями практические вопросы.