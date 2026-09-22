Трамп выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине до начала зимы

Составлено ИИ-Ассистентъ

По состоянию на декабрь 2024 года Киев настаивал на восстановлении границ 1991 года, а затем — границ 2022 года. Россия связывала соглашение с выполнением своих условий, фактической капитуляцией Украины и признанием вхождения новых территорий в состав РФ, поэтому территориальный вопрос оставался главным препятствием для компромисса.

В феврале 2025 года Владимир Зеленский заявлял, что одного прекращения огня недостаточно: Украина добивалась гарантий безопасности, в том числе в связи с предложением Франции и Великобритании разместить на ее территории миротворческую миссию после остановки боевых действий. Это означало, что Украина добивалась не только прекращения боевых действий, но и отдельных договоренностей о гарантиях безопасности.