Трамп допустил проведение новой встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре сможет провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Это вряд ли случится во время саммита G20, который пройдет в декабре в Майами, добавил американский президент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar / Reuters Фото: Mike Segar / Reuters

«У нас была встреча на Аляске, и я думаю, что будет еще одна. Я не знаю насчет Майами»,— сказал господин Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).

Саммит G20 состоится 14–15 декабря. Россию пригласили принять участие в мероприятии на высшем уровне, сообщали в МИД. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, вопрос поездки Владимира Путина на саммит еще не обсуждался.

В последний раз Владимир Путин и Дональд Трамп встречались 15 августа 2025 года на Аляске. Переговоры прошли на военной базе Элмендорф-Ричардсон вблизи Анкориджа. Встреча длилась почти три часа. Главной темой саммита стало урегулирование украинского конфликта.