Трамп допустил проведение новой встречи с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре сможет провести встречу с президентом России Владимиром Путиным. Это вряд ли случится во время саммита G20, который пройдет в декабре в Майами, добавил американский президент.
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«У нас была встреча на Аляске, и я думаю, что будет еще одна. Я не знаю насчет Майами»,— сказал господин Трамп во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома).
Саммит G20 состоится 14–15 декабря. Россию пригласили принять участие в мероприятии на высшем уровне, сообщали в МИД. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, вопрос поездки Владимира Путина на саммит еще не обсуждался.
В последний раз Владимир Путин и Дональд Трамп встречались 15 августа 2025 года на Аляске. Переговоры прошли на военной базе Элмендорф-Ричардсон вблизи Анкориджа. Встреча длилась почти три часа. Главной темой саммита стало урегулирование украинского конфликта.
Переговоры 15 августа 2025 года дали промежуточный результат: по словам Дональда Трампа, по многим пунктам, связанным с Украиной, удалось договориться, а по остальным сохранялся шанс на соглашение. При этом после встречи американский президент выступил за мирное соглашение, а не за временное прекращение огня.
2 сентября 2026 года Дональд Трамп связал проведение нового саммита с моментом, когда российско-украинское противостояние будет подходить к завершению. Это означает, что продолжение контактов он описывал как инструмент для выхода к итоговой договоренности, а не как замену нерешенному процессу временным перемирием.