Воздушная тревога объявлена в Севастополе

На территории Севастополя днем 23 сентября объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Когда звучит воздушная тревога, жителям города следует найти убежище в защищенном месте. Для этого можно спуститься в подвал ближайшего строения или воспользоваться подземным переходом, если он доступен. Прятаться у стен зданий не рекомендуется. Безопасное расстояние от стен составляет от 30 до 50 м. Пользоваться лифтом в зданиях нельзя.

Если поблизости нет подземной парковки или подвального помещения, нужно выбрать комнату с несущими стенами. Рекомендуется сесть на пол у бетонной стены и принять позу, при которой тело будет наклонено вперед. Важно закрыть все окна и держаться от них подальше. Наиболее безопасным местом в квартире во время воздушной тревоги в городе является ванная комната.

UPD: Воздушная тревога отменена в 13:32 мск.

Алина Зорина