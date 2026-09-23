Сеть гипермаркетов «Лемана ПРО» сменила гендиректора

Новым генеральным директором «Лемана ПРО» (бывший Leroy Merlin) стал Денис Исаев. Данные о его назначении на эту должность внесены в базу ЕГРЮЛ 22 сентября. Гендиректором торговой сети с 2019 года был Лоран Дефассье.

Господин Дефассье продолжит работать в качестве исполнительного директора, сообщили «Ъ» в пресс-службе компании. «Лемана ПРО» продолжает работать в обычном режиме и полностью исполняет свои обязательства в отношении клиентов, партнеров и сотрудников, добавили в пресс-службе компании.

«Магазины, склады и другие объекты и сервисы "Лемана ПРО" также функционируют в штатном режиме. Никаких изменений в обслуживании покупателей и взаимодействии с партнерами не произошло. Нашим приоритетом по-прежнему остаются обеспечение стабильности и непрерывности бизнеса, исполнение всех обязательств, а также ответственное и открытое взаимодействие с клиентами и партнерами», — отметили в компании.

Денис Исаев — сын бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Ризвангаджи Исаева и учредитель ООО «Центр-Отель», которому принадлежит отель Marriott в Краснодаре. В апреле краснодарский суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства активы отца господина Исаева, его родственников и приближенных. Речь шла о 18 млрд руб. и нескольких значимых предприятиях Краснодара, в том числе «Краснодаргоргаз» и Автономная тепловая энергетическая компания.

Президент России Владимир Путин 17 сентября подписал указ о передаче российских активов иностранных предприятий Nestle, FM Logistic, «Ашан» и «Лемана Про» во временное управление компании АО «Л.Е.В. Менеджмент». 22 сентября в «Ашане» сменился гендиректор, им стал бывший исполнительный директор Росимущества Илья Бердников. Его предшественница на этой должности Ася Балабай продолжит работу в качестве исполнительного директора.