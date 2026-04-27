Суд изъял имущество экс-депутата Госдумы Ризвангаджи Исаева

В Краснодаре суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход РФ активов депутата Государственной думы V созыва (2007–2011 годы) Ризвангаджи Исаева, а также его родственников и приближенных. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов края. В казну отошли денежные средства в объеме 18 млрд руб., а также несколько значимых предприятий городской инфраструктуры Краснодара, в том числе «Краснодаргоргаз» и Автономная тепловая энергетическая компания.

Ризвангаджи Исаев

Суд согласился с доводами надзора о том, что господин Исаев использовал статус депутата для завладения государственными землями, а также объектами муниципальной собственности в Краснодаре. После прекращения полномочий экс-депутат продолжил извлекать незаконные доходы.

В результате противоправных действий Ризвангаджи Исаев завладел участками в Краснодаре общей площадью более 615 га, которые были выкуплены всего за 15 млн руб. Бизнесмен обещал муниципалитету построить и безвозмездно передать в собственность города объекты инженерной и социальной инфраструктуры, однако затем отказался от этих планов.

Доходы от незаконно нажитого имущества господин Исаев направляет на капитализацию принадлежащих ему предприятий и приобретение новых высокорентабельных бизнес-структур, признал суд. За счет незаконных доходов экс-депутат реализовал в Краснодаре крупные девелоперские проекты, в том числе жилой район «Европея», «Немецкая деревня», а также гостиничный комплекс Marriott.

Анна Перова, Краснодар