Кубань нарастила выпуск минеральных удобрений на 5,7%

Объем производства минеральных или химических удобрений в Краснодарском крае в 2025 году составил 766,6 тыс. т, что на 5,7% больше, чем в 2024 году. Об этом сообщил министр промышленной политики Краснодарского края Дмитрий Хмелько в рамках 4-го Международного форума «Минеральные удобрения PRO».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Кондратьев / «Ъ-Кубань» Фото: Дмитрий Кондратьев / «Ъ-Кубань»

«За последние десятилетия краевые промышленники наработали серьезные компетенции в производстве минеральных удобрений, сделав кубанскую продукцию узнаваемой на российском и международном рынках. И именно поэтому так важно, что в работе форума принимают участие представители органов власти. Именно такой трехсторонний диалог — бизнеса, науки и государства — позволяет вырабатывать сбалансированные решения и учитывать интересы отрасли при формировании мер поддержки», — отметил Дмитрий Хмелько.

По его словам, химическая промышленность региона — одна из приоритетных отраслей в крае, которая ежегодно демонстрирует устойчивый рост объема отгрузки продукции собственного производства. В 2025 году этот показатель составил порядка 102,5 млрд руб. — на 6,9% больше, чем в 2024 году.

Доля химической промышленности в отраслях, развитие которых курирует ведомство, превышает 16%. В этой сфере уже работает более 150 предприятий. В том числе на территории края работает одно из самых крупных предприятий в Южном федеральном округе по производству фосфорных сложных минеральных удобрений — ООО «ЕвроХим-БМУ». В 2024 году предприятие завершило реализацию проекта по увеличению мощности сернокислотного цеха. Это позволило нарастить выпуск экстракционной фосфорной кислоты и поднять загрузку цеха удобрений (объем инвестиций — 1,4 млрд руб.).

Наталья Решетняк