В Краснодаре осудили членов кредитной ОПГ, обманувших граждан на 10 млн рублей

В Краснодаре Первомайский районный суд вынес приговор пяти участникам организованной группы, которые под видом помощи в получении кредитов похитили у граждан почти 10 млн руб. Потерпевшими признаны не менее 59 человек. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По материалам дела, с августа 2023 года по декабрь 2024 года участники группы предлагали гражданам содействие в получении кредитов, в том числе обещая гарантированное одобрение заявок. Потенциальным клиентам сообщали о необходимости улучшения или «очистки» кредитной истории, после чего с ними заключались договоры на оказание юридических и иных услуг.

Как установил суд, фактически выполнять взятые на себя обязательства участники группы не собирались. Общая сумма похищенных средств составила не менее 9,97 млн руб.

Организатором и руководителем группы суд признал Александра Хараджиева. Остальными участниками были признаны Аделина Мануйлова, Юлия Панкратова, Виктор Маслянников и Егор Бондаренко.

В ходе судебного разбирательства подсудимые полностью возместили причиненный потерпевшим ущерб. С учетом роли каждого из участников суда назначил Александру Хараджиеву 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Остальным четырем фигурантам назначено по три года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Приговор в законную силу не вступил.

Вячеслав Рыжков