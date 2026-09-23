В Тюменской области разрешили отстрел 49 медведей
На территории Тюменской области Госохотдепартамент региона разрешил отстрел 49 бурых медведей для предотвращения угрозы нанесения ущерба здоровью граждан, следует из информации на сайте областного правительства. Охота на животных возможна с 24 сентября по 23 октября.
Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ
Регулирование численности медведя распространяется на Абатский, Аромашевский, Вагайский, Викуловский, Голышмановский, Заводоуковский, Ишимский, Нижнетавдинский, Сорокинский, Тобольский, Уватский, Юргинский, Ялуторовский и Ярковский муниципальные округа.
Больше всего медведей разрешено застрелить в охотничьем угодье «Юргинское» — девять особей, в «Тобольском» и «Чумбулукском» — по пять, в остальных общедоступных угодьях — от одного до трех.
Ранее в Тобольске ликвидировали двух медведей, а в Уватском округе в конце августа разрешили отстрел семи особей. Сообщения о появлении медведей под Тюменью были опровергнуты областным Госохотдепартаментом.