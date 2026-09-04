В Тобольске ликвидировали двух медведей

Госохотдепартамент Тюменской области 3 сентября принял решение об отстреле двух медведей в охотничьем угодье «Тобольское» с целью предотвращения угрозы нанесения ущерба здоровью граждан, говорится на сайте правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

«Информирую, что сегодня ночью в ходе межведомственного взаимодействия специалистами проведены необходимые мероприятия по регулированию еще одной особи медведя в окрестностях Тобольска. Ситуация находится на контроле»,— сообщил в своем Telegram-канале глава города Петр Вагин.

Он напомнил, что при нахождении следов или самого медведя не нужно предпринимать самостоятельных действий: нужно сохранять дистанцию и не привлекать его внимания. О случившемся нужно сразу сообщить по телефонам экстренных служб.

Ирина Пичурина