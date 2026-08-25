В Тюменской области отстрелят семь медведей

В Уватском муниципальном округе (Тюменская область) в ближайший месяц отстрелят семь медведей. Как сообщили в Госохотдепартаменте региона, это сделают для безопасности граждан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«В соответствии с приказом предусмотрено регулирование 7 особей бурого медведя старше одного года способом отстрела в период с 26 августа по 24 сентября 2026 года»,— говорится в сообщении.

Три особи будут добыты в общедоступном охотничьем угодье «Уватское», еще по две — в закрепленных угодьях «Чумбулукский» и «Ильтымский». Отмечается, что регулирование численности медведей проведут уполномоченные лица с соблюдением требований законодательства и правил охоты.

Полина Бабинцева