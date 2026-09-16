Госохотдепартамент опроверг сообщения о появлении медведей под Тюменью

Госохотдепартамент Тюменской области опроверг информацию о появлении медведей в районе деревни Решетникова, коттеджного поселка «Береза Парк» и СНТ «Надежда» Тюменского муниципального округа. Проверка не выявила подтверждений этой информации, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«Фото- и видеоматериалы, распространяемые в сети Интернет в качестве подтверждения нахождения медведицы с медвежонком на указанной территории, не имеют отношения к описываемой ситуации. Установлено, что использованные материалы были сняты за пределами Тюменской области — на территории Свердловской области и Красноярского края»,— пояснили в госохотдепартаменте.

Ведомство призвало граждан проверять информацию перед распространением, особенно если она касается возможной угрозы жизни и здоровью людей.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Тюменской области разрешили отстрел семи медведей. В начале сентября двух медведей ликвидировали в Тобольске (Тюменская область).

Полина Бабинцева