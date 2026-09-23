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В Стерлитамаке задержали собственника сгоревшего ТЦ

Управление Следственного комитета России по Башкортостану задержало владельца ТЦ «Солнечный» в центре Стерлитамака, бизнесмена Сергея Родионова, сообщает «Ъ-Уфа». При пожаре в комплексе погибли четыре человека.

В отношении предпринимателя возбудили дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

По версии следствия, собственник не обеспечил надлежащее соблюдение норм и требований пожарной безопасности при эксплуатации объекта. Задержанному готовятся предъявить обвинение и избрать меру пресечения. Следователи также дадут правовую оценку выполнению своих обязанностей инспекторами пожарного надзора.

Пожар в ТЦ произошел днем 22 сентября. Огонь распространился на 2,1 тыс. кв. м. Погибли четыре человека, пятеро пострадали. Собеседник ТАСС сообщал, что погибшие «были отрезаны огнем и дымом от выходов внутри здания». По словам очевидцев, несколько человек выпрыгнули из окон, чтобы спастись. «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что причиной возгорания стало короткое замыкание.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Последняя проверка пожарной безопасности в здании ТЦ «Солнечный» была проведена в октябре 2021 года.

В целом, небрежное отношение сотрудников пожарного надзора к своим обязанностям и непринятие мер по выявлению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности во время проверок могут привести к трагическим последствиям.

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