В Стерлитамаке задержали собственника сгоревшего ТЦ
Управление Следственного комитета России по Башкортостану задержало владельца ТЦ «Солнечный» в центре Стерлитамака, бизнесмена Сергея Родионова, сообщает «Ъ-Уфа». При пожаре в комплексе погибли четыре человека.
В отношении предпринимателя возбудили дела о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ), а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
По версии следствия, собственник не обеспечил надлежащее соблюдение норм и требований пожарной безопасности при эксплуатации объекта. Задержанному готовятся предъявить обвинение и избрать меру пресечения. Следователи также дадут правовую оценку выполнению своих обязанностей инспекторами пожарного надзора.
Пожар в ТЦ произошел днем 22 сентября. Огонь распространился на 2,1 тыс. кв. м. Погибли четыре человека, пятеро пострадали. Собеседник ТАСС сообщал, что погибшие «были отрезаны огнем и дымом от выходов внутри здания». По словам очевидцев, несколько человек выпрыгнули из окон, чтобы спастись. «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщало, что причиной возгорания стало короткое замыкание.
Последняя проверка пожарной безопасности в здании ТЦ «Солнечный» была проведена в октябре 2021 года.
В целом, небрежное отношение сотрудников пожарного надзора к своим обязанностям и непринятие мер по выявлению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности во время проверок могут привести к трагическим последствиям.