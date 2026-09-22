В Стерлитамаке назвали вероятную причину пожара в ТЦ с четырьмя погибшими
«РИА Новости»: пожар в ТЦ в Стерлитамаке произошел из-за короткого замыкания
Пожар в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке начался, по предварительным данным, из-за аварийной работы электросети. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах. «РИА Новости» со ссылкой на источник передает, что причиной стало короткое замыкание.
Пожар в ТЦ начался сегодня днем на втором этаже здания. Огонь распространился на 2,1 тыс. кв. м. Погибли четыре человека, пятеро пострадали. Собеседник ТАСС добавил, что погибшие «были отрезаны огнем и дымом от выходов внутри здания». Мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов пообещал оказать родственникам погибших помощь.
Telegram-канал Shot писал, что причиной пожара стало короткое замыкание. Управление Следственного комитета России по Башкортостану возбудило уголовное дело.
Проверка после пожара затронет не только его непосредственную причину: прокуратура оценит, как контрольно-надзорные органы обеспечивали безопасность здания с массовым пребыванием людей и контролировали устранение выявленных нарушений. Это связывает уголовное расследование с проверкой состояния объекта и действий ответственных за его пожарную безопасность.
Последняя проверка пожарной безопасности здания, по опубликованным данным, проходила в октябре 2021 года. В рамках оценки надзорных органов предстоит установить, какие нарушения были выявлены и контролировалось ли их устранение.