В Башкирии задержали владельца сгоревшего торгового комплекса

Следователи регионального управления СКР по Башкирии задержали индивидуального предпринимателя Сергея Родионова, владеющего стерлитамакским торгово-сервисным комплексом «Солнечный», из-за пожара в котором погибли четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Бизнесмена подозревают в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ) и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 уК РФ).

В отношении задержанного решается вопрос о предъявлении обвинения и мере пресечения.

Кроме того, следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц органов пожарного надзора.

22 сентября в Стерлитамаке загорелся ТРК «Солнечный». Одна из пяти раненных в крайне тяжелом состоянии доставлена санавиацией в уфимский ожоговый центр.

Идэль Гумеров