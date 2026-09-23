За семь лет на Кубани отремонтировали 1,7 тысячи км дорог

За семь лет на территории Краснодарского края привели в порядок 1,7 тыс. км дорог. Как сообщает пресс-служба администрации региона, работы выполнили в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», ранее — «Безопасные качественные дороги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, специалисты за семь лет отремонтировали более тысячи участков трасс региональной и местной улично-дорожной сети. Среди ключевых объектов — новый Яблоновский мост в Краснодаре, реконструированная трасса Краснодар—Ейск в Тимашевском районе. Также в 2026 году по нацпроекту обновляют около 109 км в Каневском, Калининском и Крымском районах Кубани.

Губернатор отмечает, что благодаря новым и отремонтированным дорогам движение стало безопаснее, время в пути сократилось, а проезд стал комфортнее. В ближайшие годы планируют построить и реконструировать еще около 150 км дорог. До 2030 года должны завершить более 25 объектов по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

За время профильного национального проекта на Кубани в нормативное состояние привели более 1 тыс. объектов. На них также установили 85,9 тыс. дорожных знаков, 162,1 тыс. м барьерного и 66,1 тыс. м пешеходного ограждения, нанесли 2,7 тыс. м дорожной разметки, обустроили 272,5 тыс. м тротуаров.

Алина Зорина