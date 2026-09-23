Правительство утвердило программу развития угольной промышленности до 2050 года
Правительство: Россия к 2050 году может нарастить экспорт угля на 77%
Экспорт угля из России к 2050 году может вырасти на 77%, до 350,1 млн тонн. Такие показатели заложены в целевом сценарии программы развития угольной промышленности, утвержденной правительством. По консервативному сценарию программы показатель составит 238,2 млн тонн. Инерционный сценарий предполагает экспорт на уровне 294,8 млн тонн, пессимистичный сценарий — 100,5 млн тонн.
По прогнозу властей, доля добычи угля открытым способом будет постепенно расти: с 80–83% в 2036 году и до 85% в 2050 году. Объем поставок угля для нужд российской электроэнергетики к 2050 году должен вырасти почти на 30%. К 2030 году показатель ожидается на уровне 90–100 млн тонн, а к 2050 году он составит 85–125 млн тонн.
В сентябре цены на российский энергетический уголь в порту Восточный превысили $106 за тонну, что стало максимумом с конца 2023 года. Котировки поддерживает высокая стоимость угля из других стран, включая Индонезию и ЮАР, в условиях конфликта на Ближнем Востоке. В конце лета Россия увеличила экспорт угля на основной зарубежный рынок — Китай.
Подробности — в материале «Ъ» «Китаю в разрез».
Рост экспорта российского угля в целевом сценарии программы развития угольной промышленности зависит от расширения круга покупателей и преодоления инфраструктурных ограничений. Эксперт Борис Красноженов подчеркивал необходимость диверсификации рынков за пределы Индии и Китая, называя Малайзию, Вьетнам и Шри-Ланку странами с потенциалом роста потребления угля, а Турцию — укрепляющимся потребителем. Такая диверсификация важна, поскольку прогноз, опубликованный в 2023 году, предполагал сокращение импорта энергетического угля Китаем в 3,7 раза к 2030 году относительно 2021 года, а Индией — на 11% из-за роста собственного производства. Вероятность сокращения спроса со стороны Китая и Индии, а также усиление конкуренции с Индонезией и Австралией, являются ключевыми внешними ограничениями для отрасли.
Внутренним сдерживающим фактором остается недостаточная пропускная способность железных дорог. Для обеспечения экспорта угля, особенно из Кузбасса, откуда идет около 75% российского экспорта, необходимы новые локомотивы, вагоны повышенной грузоподъемности и модернизация портовой инфраструктуры. Проекты по расширению Восточного полигона и модернизации Байкало-Амурской магистрали являются капиталоемкими и требуют значительного времени. Оптимистический сценарий, на котором основаны целевые показатели экспорта, предполагает благоприятные условия добычи и экспорта, включая рост спроса и цен на уголь, а также отмену эмбарго и санкций.