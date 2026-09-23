Правительство утвердило программу развития угольной промышленности до 2050 года

Экспорт угля из России к 2050 году может вырасти на 77%, до 350,1 млн тонн. Такие показатели заложены в целевом сценарии программы развития угольной промышленности, утвержденной правительством. По консервативному сценарию программы показатель составит 238,2 млн тонн. Инерционный сценарий предполагает экспорт на уровне 294,8 млн тонн, пессимистичный сценарий — 100,5 млн тонн.

По прогнозу властей, доля добычи угля открытым способом будет постепенно расти: с 80–83% в 2036 году и до 85% в 2050 году. Объем поставок угля для нужд российской электроэнергетики к 2050 году должен вырасти почти на 30%. К 2030 году показатель ожидается на уровне 90–100 млн тонн, а к 2050 году он составит 85–125 млн тонн.

В сентябре цены на российский энергетический уголь в порту Восточный превысили $106 за тонну, что стало максимумом с конца 2023 года. Котировки поддерживает высокая стоимость угля из других стран, включая Индонезию и ЮАР, в условиях конфликта на Ближнем Востоке. В конце лета Россия увеличила экспорт угля на основной зарубежный рынок — Китай.

Подробности — в материале «Ъ» «Китаю в разрез».