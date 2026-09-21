Цены приняли морской сбой

Цены на российский энергетический уголь в порту Восточный превысили $106 за тонну, что стало максимумом с конца 2023 года. Котировки поддерживает высокая стоимость угля из других стран, включая Индонезию и ЮАР, в условиях конфликта на Ближнем Востоке. Угольщики, однако, опасаются, что эффект от увеличения котировок для них будет нивелирован ростом расходов на логистику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ Фото: Виктор Чумачев / Коммерсантъ

Стоимость российского энергетического угля калорийностью 5500 ккал на 1 кг в порту Восточный за неделю к 11 сентября выросла на 6,1%, до $106,1 за тонну (FOB), подсчитали в NEFT Research. По данным аналитиков, это максимум с конца 2023 года. Цены на российский уголь выросли из-за сбоев в логистике и высокой стоимости продукции конкурентов, говорится в обзоре NEFT Research.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Так, цены на уголь в Индонезии превысили максимумы мая 2023 года, котировки южноафриканского угля приближаются к максимумам сентября—октября 2023 года. Поддержку ценам также оказывает увеличение стоимости СПГ из-за конфликта на Ближнем Востоке, отмечают аналитики. С начала 2026 года энергетический уголь в порту Восточный подорожал на 47,3%, относительно сентября 2025 года — на 57,5%.

Российский энергетический уголь калорийностью 6000 ккал на1 кг торгуется на уровне $105 за тонну на базисе FOB Дальний Восток по сравнению с диапазоном $85–90 за тонну во втором полугодии 2025 года и в начале 2026 года, говорит руководитель дирекции инвестиционного анализа Альфа-банка Борис Красноженов. По его словам, в последние недели наблюдался рост цен на газ, нефть и дизтопливо из-за возобновления активных военных действий на Ближнем Востоке. По мере того как участники рынка стремятся сохранить запасы газа к зимнему сезону, в Европе выросли объемы угольной генерации, добавляет аналитик. В Китае, продолжает господин Красноженов, предложение энергетического угля до сих пор не восстановилось. Как сказано в обзоре BigMint, в августе добыча угля в КНР снизилась на 7,7% год к году, до 361,82 млн тонн, после падения месяцем ранее на 10,1%.

Новый законопроект о санкциях против России, подписанный президентом США Дональдом Трампом, также может привести к дополнительному росту мировых цен на энергоносители, считает Борис Красноженов. Документ позволяет президенту США вводить пошлины на все российские товары до 500%, а также тарифы в размере до 100% для покупателей российских энергоресурсов.

Как сообщало ОАО РЖД, по итогам восьми месяцев 2026 года погрузка угля на экспорт выросла на 7,2%, до 126,5 млн тонн. За август показатель увеличился на 7,9%, до 15,9 млн тонн, из которых 10,6 млн тонн пришлось на восточное направление. По данным ОАО РЖД, это абсолютный рекорд для августа, прирост обеспечивается устойчивым спросом на азиатских рынках, прежде всего в Китае.

Ограниченное внутреннее предложение на китайском рынке удерживает запасы угля в портах и на ТЭС страны на низком уровне, но снижение спроса из-за похолодания и отключения кондиционеров привело к коррекции котировок в портах КНР, говорится в обзоре NEFT Research. По данным аналитиков, за неделю к 11 сентября энергетический уголь калорийностью 5500 ккал на 1 кг подешевел на 0,2%, до $127,7 за тонну.

Партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов считает, что текущий спад носит характер межсезонного охлаждения, которое, вероятно, продлится недолго, так как ТЭС необходимо пополнять складские запасы перед зимой. «Однако к концу ноября — декабрю, когда основные азиатские потребители завершат закупки, а склады будут полностью заполнены, спрос на рынке естественным образом снизится. Это отразится и на российских котировках»,— ожидает он. Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков полагает, что снижение цен на российский энергетический уголь может начаться в 2027 году, по мере того как логистические и геополитические факторы, поддерживающие котировки, будут ослабевать. Но, добавляет эксперт, если эти шоки сохранятся дольше — например, из-за затяжной напряженности на Ближнем Востоке или новых логистических ограничений,— разворот цен может произойти позже.

Гендиректор «Русского угля» Владимир Коротин говорит, что колебания даже в 3–5% в период активных закупок угля на зимний сезон укладываются в обычные рыночные флуктуации, потому что цены не растут линейно. По его мнению, гораздо важнее наблюдать не за ценами FOB, а за динамикой стоимости полувагонов и перевалкой в портах. Ситуация может привести к тому, что повышенная цена на FOB не приведет к росту маржи у угольщиков: с октября — очередной рост железнодорожных тарифов, а спрос на полувагоны приводит к росту ставки оперирования, поясняет топ-менеджер. По данным Центра ценовых индексов, в сентябре доходность экспорта энергетического угля калорийностью 5500 ккал на 1 кг из Кузбасса через порты Дальнего Востока выросла на 30% к августу и в три раза год к году, до 4,17 тыс. руб. на тонну.

Полина Трифонова