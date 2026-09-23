Китаю в разрез

Россия увеличила в августе экспорт угля на основной зарубежный рынок — КНР, но уступила второе место по поставкам Монголии. Отгрузки из этой страны поддерживают более дешевая логистика и нулевые пошлины. У российских же угольщиков, отмечают аналитики, уже нет потенциала для снижения цен ради увеличения доли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Поставки угля из России в Китай в августе 2026 года выросли на 1,6% относительно июля и на 13,4% год к году, до 9,2 млн тонн, говорится в обзоре Sxcoal со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР. На долю российских поставщиков в импорте КНР пришлось 21,9%. Средняя стоимость поставленного в Китай угля из РФ в августе составила $118,6 за тонну. Это на $1,5 меньше, чем в июле, и на $37,87 больше, чем в августе 2025 года.

Несмотря на рост экспорта, в августе Россия опустилась на третье место среди поставщиков угля в Китай, уступив Монголии: экспорт из страны после праздников и перебоев из-за непогоды вырос на 12% месяц к месяцу и на 16,6% год к году, до 9,81 млн тонн. Индонезия, основной поставщик угля в Китай, в августе сократила отгрузки на 8,4% к июлю и на 18,1% год к году, до 14,42 млн тонн. В Sxcoal это объясняют снижением уровня воды в реках, приоритетом внутренних поставок и медленным утверждением квот на добычу.

По итогам января—августа Россия сократила поставки угля в Китай на 10,8% год к году, до 53,15 млн тонн, что соответствует третьему месту. Экспорт из Индонезии снизился на 0,9%, до 121 млн тонн, из Монголии — вырос на 48,9%, до 78,39 млн тонн. Общий импорт угля КНР за восемь месяцев составил 310 млн тонн, что на 3,4% больше, чем годом ранее.

Как сообщал вице-премьер Александр Новак, в январе—августе Россия увеличила экспорт угля на 7,2% год к году, не называя абсолютных цифр. В ЦИИ объем поставок за восемь месяцев оценили в 146,8 млн тонн. На рынок Китая было направлено 36%.

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Несмотря на существенные предлагаемые дисконты, российских угольщиков продолжат теснить на китайском рынке и главным бенефициаром этого процесса останется Монголия, говорит партнер NEFT Research по консалтингу Александр Котов. У Монголии есть географическое преимущество — сухопутная граница с Китаем, что обеспечивает минимальное транспортное плечо по сравнению с российскими поставками из Кузбасса через перегруженный Восточный полигон. Но, продолжает аналитик, логистика все еще серьезный барьер для Монголии, хотя сейчас там пытаются решить проблему через развитие приграничных железнодорожных переходов.

«Также российские экспортеры теряют долю из-за тарифного неравенства. Импортные пошлины на российский уголь (3–6%) в Китае сохраняются, тогда как для Монголии (а также Австралии и Индонезии в рамках соглашений о свободной торговле) действуют нулевые пошлины»,— говорит господин Котов. Он добавляет, что российским угольщикам некуда больше двигаться по цене: если давать еще большие скидки (сейчас около 10%), торговать придется в убыток, несмотря на высокое качество угля.

Руководитель дирекции инвестиционного анализа Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что увеличение поставок угля из Монголии в Китай может быть связано с ростом ставок фрахта в последние месяцы. Как сказано в обзоре NEFT Research, стоимость перевозки угля из порта Восточный в Китай с начала года к 11 сентября выросла на 45,5%, до $9,6 за тонну. По словам господина Красноженова, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от ценовой динамики в регионе, доступности дизтоплива для монгольских поставщиков и ставок фрахта на основных торговых маршрутах.

По мнению директора группы корпоративных рейтингов агентства НКР Наримана Тайкетаева, основное давление на экспорт российского угля в ближайшей перспективе придется на сегмент энергетического угля, в том числе вследствие конкуренции со стороны угледобычи в Китае, импортных пошлин и логистических ограничений. В сегменте коксующегося угля экспортные позиции выглядят более устойчивыми благодаря более высоким требованиям к качественным характеристикам сырья и меньшей взаимозаменяемости отдельных марок угля, отмечает эксперт.

Полина Трифонова